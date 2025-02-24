7 sarı kart gösterdi! İşte Slavko Vincic'in derbi raporu...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.

55 YIL SONRA BİR İLK

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır