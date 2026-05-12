7 tepeli şehrimiz dünyanın gündemine oturdu! Akın akın geliyorlar

Dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'a çevrildi. Dış basında geniş yer bulan son analizde, İstanbul'un sadece tarihi değil, aynı zamanda modern yaşamın, modanın ve gastronominin merkezi olduğu vurgulandı. Yabancı turistlerin akın akın geldiği megakent, "katman katman yükselen bir tarih ve kültür cenneti" olarak tanımlandı.

TARİH YERİN ALTINDA DA ÜSTÜNDE DE FIŞKIRIYOR!

Dış basındaki analizde İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Tarihi Yarımada'sına övgüler yağdırıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi anıtsal yapıların şehri bir açık hava müzesine çevirdiği belirtilirken, Yerebatan Sarnıcı ile tarihin yerin altında da büyülemeye devam ettiği aktarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki M.Ö. 2000 yılına ait dünyanın en eski aşk şiiri tableti ise yabancıların en çok ilgisini çeken detaylar arasında yer aldı.

MAHALLE MAHALLE İSTANBUL: KADIKÖY'DEN KARAKÖY'E RENGÂRENK

İstanbul'un her semtinin kendine has bir karakteri olduğunu yazan dış basın, şehri adeta bir "kentsel kilim" olarak nitelendirdi.

Eminönü: Feribottan inenleri karşılayan hayat dolu pazar yerleri.

Süleymaniye: Üçüncü tepede yükselen atmosferik dar sokaklar.

Balat ve Yeldeğirmeni: Sokak sanatı, rengarenk evler ve sakin yaşam tarzı.

Karaköy, İstiklal, Moda: Bağımsız kitapçılar, sanat galerileri ve sokak sanatçıları.

ALIŞVERİŞİN NİRVANASI! 4 BİN DÜKKANLI DEV MERKEZ

Yabancı turistler için İstanbul tam bir alışveriş cenneti. 4 binden fazla dükkanıyla Kapalıçarşı ve antika merkezi Cevahir Bedesteni listenin başında yer alıyor. Mahmutpaşa ve Mercan Yokuşu ev tekstilinde, Galata ve Çukurcuma ise plak ve vintage giyimde turistlerin uğrak noktası olmuş durumda. Lüksün adresi olarak ise Bebek, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gösteriliyor.

GASTRONOMİ DÜNYASI ŞOKTA: SADECE KAHVALTI DEĞİL, BİR YAŞAM TARZI!

Dış basının en geniş yer ayırdığı konu ise Türk mutfağı oldu. İstanbul'da yemeğin sadece karın doyurmak değil, bir hikaye anlatma sanatı olduğu belirtildi.

Türk Kahvaltısı: Börekler, sucuklu yumurtalar ve bitmeyen çay bardakları "mutfak çılgınlığı" olarak tanımlandı.

Esnaf Lokantaları ve Ocakbaşı: Yerel kültürün en samimi, bütçe dostu ve lezzetli adresleri olarak öne çıkarıldı.

Michelin Yıldızlı Şefler: Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla sunan yeni nesil şeflerin, İstanbul'u dünya fine-dining (gurme restoran) haritasının zirvesine taşıdığı yazıldı.