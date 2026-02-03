Mynet Trend

7 yaşındaki çocuk annesinin zayıflama iğnesini enjekte etti! Ölümden döndü

ABD’de 7 yaşındaki bir kız çocuğu, mide ağrısına iyi geleceğini düşünerek annesinin zayıflama amaçlı kullandığı GLP-1 enjektör kalemini aşırı dozda kendine uyguladı. Küçük çocuk, ağır semptomlarla hastaneye kaldırıldı.

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan olay, zayıflama ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların çocuklar için ne kadar büyük risk taşıyabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yedi yaşındaki Jessa Milender, mide ağrısını hafifleteceğini düşünerek annesinin kullandığı GLP-1 içerikli enjektör kalemi kendine uyguladı.

Genellikle Ozempic ve Mounjaro gibi isimlerle bilinen bu ilaçlar, Tip 1 diyabet tedavisinde ve kilo kontrolünde kullanılıyor. Vücudun doğal hormonlarını taklit ederek iştahı baskılayan ilaçların; mide bulantısı, kusma, ishal ve ciddi sıvı kaybı gibi yan etkilere yol açabildiği biliniyor.

İddiaya göre Jessa, annesinin ilacının yaklaşık yüzde 60’ını kendine enjekte etti. Durumun fark edilmesi üzerine anne Melissa Milender, kızını acil servise götürdü. Hastaneye kaldırılan küçük çocukta şiddetli kusma ve susuzluk belirtileri görüldü, serum tedavisine başlandı.

GÜNLERCE HİÇBİR ŞEY YİYEMEDİ

İlk müdahalenin ardından taburcu edilen Jessa’nın durumu kısa süre içinde yeniden kötüleşti. Kusmanın tekrar başlaması üzerine yeniden hastaneye kaldırılan çocuk, altı gün boyunca hiçbir şey yiyemedi. Tıbbi kayıtlarda, idrar çıkışının durmasıyla birlikte böbrek fonksiyonlarıyla ilgili ciddi endişelerin oluştuğu belirtildi.

Aile, bu süreçte kızlarının hayatının tehlikede olduğundan endişe ettiklerini ifade etti. Anne Melissa Milender, kızının hastane yatağında uzun süre hareketsiz kaldığını ve bunun kendileri için son derece travmatik olduğunu söyledi.

Tedavinin ardından Jessa’nın tamamen iyileştiği, sağlık durumunun normale döndüğü bildirildi. Olayın ardından anne, ilaçları çocukların erişemeyeceği kilitli bir kutuda saklamaya başladığını açıkladı.

Uzmanlar, özellikle enjeksiyon yoluyla kullanılan ilaçların çocuklar için hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, tüm ilaçların mutlaka kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

