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7 yıl önce iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 30.12.2018 19:14 | Son Güncelleme

Çin'de 2011 yılında iPhone almak için böbreğini satan genç, diğer böbreği de enfeksiyon kapınca diyaliz makinesine mahkum oldu.

7 yıl önce iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

2011 yılında, okulundaki zenginlik göstergesi olduğu için iPhone almak isteyen Çinli bir genç böbreğini satmıştı. Sağlıksız koşullarda gerçekleşen operasyon sonrası diğer böbreği de enfeksiyon kapınca, hayatı altüst oldu.

iPHONE ALMAK İÇİN BÖBREĞİNİ SATTI

2011 yılında Çinli bir genç, o zamanın en yeni telefonlarından olan iPhone 4'ü alabilmek için neredeyse ölüyordu. 17 yaşındaki Xiao Wang, telefonu alabileceği para karşılığında bedeli ağır olan bir anlaşma yaptı. 3200 dolara eşdeğer bir para için böbreklerinden birini sattı. iPhone 4, Wang'ın okulunda bir kıdem sembolü haline geldiği için bu kadar çok istemişti o telefonu almayı.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YAKALANMIŞ

Asia Online'a göre, operasyon yeraltı bir hastanede gerçekleştirildi. Ayrıca Wang'a bir böbreğiyle de sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği söylenmişti fakat operasyonun yapıldığı ortam sterilize edilmemişti ve Wang'ın kalan böbreği enfeksiyon kaparak, ölümcül bir hastalığa sebep olmuştu. Xiao'nun ailesi, oğullarının ne yaptığını fark etti. Wang ailesinin iPhone 4 alacak parası yoktu fakat Xiao'nun açgözlülüğü çok daha fazlasına mâl oldu ve ailesi diyaliz tedavisi karşılamaya çalıştı.

Xiao şimdi 24 yaşında ve asla normal bir yaşamı olmayacak. Wang, hayatının kalanını diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamak zorunda kalacak.

Kaynak: WebTekno

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Anahtar Kelimeler:
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