7 yıl sonra bir ilk: Keban Barajı'nda tüm kapaklar açıldı!

Elazığ'da su seviyesi yükselen Keban Barajı'nda 7 yıl sonra ilk defa tüm kapaklar açıldı. 6 savaktan saniyede 360 metreküp su salınımına başlandı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan ve 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 52 yılı geride bıraktı. 52 yıldır ekonomiye önemli katkıda bulunan baraj, ülkenin enerji üretiminin büyük bir bölümüne katkı sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ'ın bu sene rekor düzeyde kar yağışı almasıyla Keban Baraj Gölü'nde su seviyesi 843.10 kotuna ulaştı. Bunun üzerine DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından tüm hazırlıklar yapılarak 7 yılın ardından ilk kez savaklar açıldı. Baraj üzerindeki 6 savakta açılırken saniyede 360 metreküp su salınımına başlandı.

Vatandaşlar ise o anı kaydetmek için savakları gören bir noktada toplandı. Öte yandan tahliye süresince akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşları uyaran DSİ, baraj ve akarsu yataklarından uzak durulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

O anlara tanıklık eden vatandaşlardan Özcan Karadere, "Gaziantep'ten geliyorum. Geçerken yolumuz üzerindeki Keban Baraj Gölü'nü gördük. Bir resim çekilelim derken, kapakların açılacağını duyduk. Biz de onu bekledik. Bu sene yağışlar bol olmuş. Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de memleketimiz Giresun'a gideceğiz ve bu da bizim için bir anı oldu" dedi.

Ercan Tuncel ise " İstanbul'dan memleketim Keban'a geldim. Şimdi de Keban barajımızın kapaklarının açılışını gördüm. Çok heyecanlıyım ve her zaman memleketimle gurur duyuyorum. 7 sene sonra savaklar açıldı ve manzarası da güzel" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA

