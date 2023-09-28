7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in konserleri tek tek iptal edildi! Hukuk sürecini başlatıyor

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz ay ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü ismin konserleri tek tek iptal edilmeye başlandı. Ünlü şarkıcı ise Özen iptal edilen konserleri ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Özen; 'Sözleşme ihlali nedeniyle iptal edilen konserler ilgili detaylı bilgiyi sizlere bir kaç gün içerisinde paylaşacağım. Hukuk sürecini başlatmak üzereyiz. Bu sebeple açıklama yapmak için yasal süreç beklemedeyim' dedi.

Ünlü şarkıcı sözleşme ihlali nedeniyle çok sayıda konserinin iptal edildiğini duyurdu.

