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70 kilo veren Rebel Wilson, ayna önü selfie’siyle bir kez daha herkesi şaşırttı

28.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında iddialı bir kilo verme programına giren oyuncu Rebel Wilson, şimdiye kadar tam 70 kilo verdi. Kilo verdiği günden beri sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya başlayan oyuncu çarpıcı kilo kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

70 kilo veren Rebel Wilson, ayna önü selfie’siyle bir kez daha herkesi şaşırttı

Avustralyalı aktris Rebel Wilson, bir süredir verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz aylarda milyarder sevgilisi Jacob Busch'tan ayrılan oyuncu, Instagram’dan çırılçıplak güneşlendiği fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını çok şaşırtmıştı.

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41 yaşındaki oyuncu bu sefer soyunma odasından paylaştı. Çarpıcı kilo kaybını gözler önüne seren Rebel Wilson, ayna önündeki selfie’siyle hayranlarından tam puan aldı. 2019 yılında Isn't It Romantic, The Hustle, Jojo Rabbit ve Cats filmlerinde rol alan oyuncu, 2020'yi kendisi için 'Sağlık Yılı' olarak ilan etmişti.

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