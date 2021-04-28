70 kilo veren Rebel Wilson, ayna önü selfie’siyle bir kez daha herkesi şaşırttı

Avustralyalı aktris Rebel Wilson, bir süredir verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz aylarda milyarder sevgilisi Jacob Busch'tan ayrılan oyuncu, Instagram’dan çırılçıplak güneşlendiği fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını çok şaşırtmıştı.

41 yaşındaki oyuncu bu sefer soyunma odasından paylaştı. Çarpıcı kilo kaybını gözler önüne seren Rebel Wilson, ayna önündeki selfie’siyle hayranlarından tam puan aldı. 2019 yılında Isn't It Romantic, The Hustle, Jojo Rabbit ve Cats filmlerinde rol alan oyuncu, 2020'yi kendisi için 'Sağlık Yılı' olarak ilan etmişti.





