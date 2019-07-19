Mynet Trend

70 yıl aynı yastığa baş koydular, aynı gün öldüler!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

71 yıldır aynı yastığa baş koyan ABD’nin Georgia Eyaleti sakinleri Herbert ve Frances DeLaigle, hayata gözlerini aynı gün yumdu.

70 yıl aynı yastığa baş koydular, aynı gün öldüler!

Metro.co.uk'un haberine göre Herbert, müstakbel eşine 1947’de bir kafede rastladı. Frances, bu kafede garson olarak çalışıyordu. Daha sonra Herbert sırf Frances’i görmek için kafeye geldiğini anlatıyordu. Sözlerine göre, gözlerini genç kadından alamıyordu ve bir gün onu sinemaya davet etti.

couplehands-DMID1-5jhm07ze4-640x359

Herbert ve Frances, bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Çift, törene 1 saat geç kaldığı için düğün neredeyse iptal oluyordu.

DeLaigle çifti, bir hastanede 12 saat farkla öldü. Geriye 6 çocuk, 16 torun ve 25 torun çocuğu bıraktılar.

screen-shot-2019-07-16-at-2-44-36-pm

Psikiyatrist Dr. Matthew Lorbor, yaşlı kadının kırık kalp sendromundan öldüğünü düşünüyor. Lorbor, "Kırık kalp sendromu aslında gerçek bir şey, birisi şok edici bir haber, korkunç bir haber aldığında oluyor" dedi.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Düşen kediyi havada yakaladıDüşen kediyi havada yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd evlilik ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolejli anne sınava 'doğum arası' verdi

Kolejli anne sınava 'doğum arası' verdi

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

Düşen kediyi havada yakaladı

Merkel’in gizemli hastalığına ön teşhis konuldu

Merkel’in gizemli hastalığına ön teşhis konuldu

Böcek ilacındaki büyük tehlike!

Böcek ilacındaki büyük tehlike!

Tekirdağ'da köpeğe sopalı işkence saniye saniye kamerada

Bunun adı vicdansızlık! İşkence anları kamerada

ABD'de motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

Korku dolu anlar! Arızalanan uçak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.