Otomobillerin farlarında zamanla oluşan sararma ve bulanıklaşma, yalnızca aracın görünümünü değil sürüş güvenliğini de etkileyebiliyor. Bu sorunu gidermek isteyen sürücüler arasında karbonat gibi evde bulunan malzemelerle temizlik yapmak yaygınlaşırken uzmanlar bu yöntemin sanıldığı kadar masum olmadığını belirtiyor. El Cronista'da yayımlanan habere göre farların yeniden berraklaşması için yüzeyin durumuna uygun ürünlerin kullanılması gerekiyor.

FARLARI KARBONATLA TEMİZLEMEK NEDEN ÖNERİLMİYOR?

Karbonat, ev temizliğinde bazı kalıntıların giderilmesine yardımcı olabilse de otomobil farlarının bakımında güvenilir bir yenileme yöntemi olarak görülmüyor. Bunun temel nedeni, karbonatın aşındırıcı özellik taşıması.

Plastik far yüzeyine sürtünerek uygulandığında özellikle koruyucu kaplaması zarar görmüş lenslerde çizilmelere ve yüzey aşınmasına neden olabiliyor. Üstelik karbonat, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koruma sağlayan orijinal kaplamayı yeniden oluşturmuyor. Bu nedenle temizlik sonrasında farlar daha parlak görünse bile sararmanın temel nedeni ortadan kalkmıyor.

SARARAN FARLAR NASIL TEMİZLENMELİ?

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), far temizliğinde öncelikle basit ve yüzeye zarar vermeyen yöntemlerin denenmesini öneriyor. Eğer farlarda yalnızca toz, yağ veya kir birikmişse şu malzemeler yeterli olabiliyor:

Su

Otomobil yıkama şampuanı

Yumuşak mikrofiber bez

Durulama ve kurulama için temiz bez

İlk olarak far yüzeyi su ve araç şampuanıyla nazikçe temizlenmeli. Ardından temiz suyla durulanıp yumuşak bir bezle kurulanmalı.

Temizlik sonrasında sararma ve bulanıklık devam ediyorsa sorun yüzeydeki kirden değil, plastik malzemenin zamanla yıpranmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AAA, UV koruma ürünü de içeren özel far yenileme kitlerinin kullanılmasını öneriyor.

FARLARIN YENİDEN SARARMASINI ÖNLEMEK İÇİN 4 ÖNERİ

Farların temiz ve berrak görünümünü daha uzun süre korumak için düzenli bakım yapılması gerekiyor. Uzmanların öne çıkardığı öneriler şöyle:

Aracı gölgede park edin: Doğrudan güneş ışığına maruz kalma süresini azaltarak plastik yüzeyin yıpranmasını yavaşlatabilir.

Düzenli temizlik yapın: Farları su, araç şampuanı ve yumuşak bezle temizleyin.

UV koruması uygulayın: Far yenileme işleminin ardından kullanılan kitin önerdiği koruyucu ürünü uygulayın.

Aşındırıcı malzemelerden uzak durun: Karbonat, sert süngerler ve güçlü ev temizlik ürünlerini far yüzeyinde kullanmayın.

Uzmanlara göre farların bakımında en önemli nokta, sararmanın nedenini doğru belirlemek. Yalnızca kirlenmiş bir yüzey ile koruyucu tabakası aşınmış farlar aynı yöntemle temizlenemiyor.