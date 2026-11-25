Oyunlarına gizli sürprizler yerleştirmesiyle bilinen Rockstar, GTA 6’da serinin hayranlarını geçmişe götüren bir Easter egg’e imza atmış gibi görünüyor. Bunun, Rockstar’ın şimdiye kadarki en iyi Easter egg’i olabileceği değerlendiriliyor.

Aktarılanlara göre Avustralyalı YouTuber Memeio, oyuncuların zamanda yolculuk yaparak 2002 yapımı GTA Vice City’deki Malibu Club’a ulaşmasını sağlayan karmaşık bir Easter egg keşfetti ve bunun nasıl çözüleceğini gösteren bir rehber yayımladı.

Rockstar’ın orijinal Vice City’nin atmosferini koruması, bu gizli sürprizin en iyi yanı olarak değerlendiriliyor. Geçitten geçildiğinde grafikler PS2 tarzına dönüşürken karakter modelleri de değişiyor. Bu deneyimi tamamlayan oyuncular ise Tommy Vercetti'nin Hawaii gömleğini ve 2002 yapımı klasik oyundan bir motosikleti ödül olarak kazanıyor.

GTA 6’DAKİ GİZLİ GEÇİT NASIL AÇILIYOR?

Memeio’nun söz konusu bulmacayı çözmesinin üç gün sürdüğü belirtiliyor. Adımların ayrıntıları için Memeio’nun videolu rehberinin izlenmesi öneriliyor. Oyuncuların haritanın farklı noktalarına dağılmış 13 elektrik santralinde belirli adımları sırayla tamamlaması gerekiyor.

İpuçları, GTA Vice City’de oyun içi saatin daha hızlı ilerlemesini sağlayan ünlü “LIFE IS PASSING ME BY” hile kodunu oluşturuyor. Tüm adımlar doğru şekilde ve hızlı seyahat özelliği kullanılmadan tamamlandığında Jason’ı 2002 yapımı Vice City’deki Malibu Club’a ışınlayan bir geçit açılıyor.

Oyuncular, orijinal oyunda olduğu gibi Danny Dyer tarafından seslendirilen Kent Paul ile de yeniden karşılaşıyor.

Bulmacanın tamamlanabilmesi için oyuncuların haritanın tamamına erişim sağlayabilecekleri üçüncü bölüme ulaşmaları gerekiyor. Rockstar’ın bu gizli sürprizi, serinin hayranlarının gözdesi olan GTA Vice City’ye eğlenceli bir gönderme niteliği taşıyor.

Kaynak: TechPowerUp