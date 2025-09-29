700 tonluk gemiyi dişleriyle çekti! İnanılması güç olayın sahibi açıkladı: Sıradaki hedefi denizaltı ve uçak

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kentinde sahneye çıkan 44 yaşındaki Mahmoud El-Mahrous, yalnızca dişleriyle tuttuğu halat yardımıyla 700 tonluk bir gemiyi çekerek dikkatleri üzerine çekti. Bu gösterisiyle yetinmeyen Mahrous, yaklaşık 1.150 ton ağırlığındaki iki gemiyi aynı anda hareket ettirmeyi de başardı.

GUİNNESS REKORUNU GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Mahrous, 2018 yılında 614 tonluk gemi çekilerek kırılan mevcut Guinness Dünya Rekoru’nu hatırlatarak, "Tanrı bana dünyanın en güçlü adamı olma lütfunu verdi. Ben de bu rekoru geçmek için buradayım" dedi.

DAHA ÖNCE DE REKORLAR KIRDI

Guinness tarafından daha önce birçok kez tescillenmiş olan Mahrous, Mart ayında dişleriyle 279 tonluk bir treni çekerek dünya rekoru kırdı. Ayrıca en ağır lokomotif çekme ve en hızlı 100 metre araç çekme kategorilerinde de Guinness sertifikası aldı.

2021’de dişleriyle 15,7 tonluk bir kamyonu çeken Mahrous, 2024’te ise yalnızca 30 saniyede 11 çiğ yumurta yiyerek farklı bir dalda daha rekor kırdı.

OLAĞANÜSTÜ BESLENME VE ANTRENMAN PROGRAMI

1.90 metre boyunda ve 155 kilo ağırlığında olan Mahrous, günlük beslenme programında en az 12 yumurta, 2 bütün tavuk ve 5 kilo balık tüketiyor. Her gün üç ayrı seansla, ikişer saatlik antrenmanlar yaparak kendini zorluyor.

Çekiş öncesinde halatla bağlandığı nesneyle “konuştuğunu” söyleyen Mahrous, "Onu vücudumun bir parçası gibi hissederim. Kalbimle birlikte hareket ettiğine inanırım" dedi.

YENİ HEDEF DENİZALTI VE UÇAK

İsmailiye doğumlu sporcu, çocuk yaşlarda ağır yükler taşımaya başladı. Arkadaşlarını sırtında gezdirdi, zaman zaman istemeden zarar verdi. Çevresindekilerin teşvikiyle rekor denemelerine yöneldi.

Aynı zamanda Mısır Profesyonel Güreşçiler Federasyonu’nun başkanlığını yürüten Mahrous’un hedefleri büyük. Bir sonraki planı, 263 bin tonluk bir denizaltıyı çekmek. En sıra dışı hayali ise, bir uçağı yalnızca göz kapağı kaslarıyla hareket ettirmek.