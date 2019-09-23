71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle 71'inci kez sahiplerini buldu.
Final bölümü seyirciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da 71. Emmy Ödülleri'ne 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü aldı.
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti.
Yılın en çok konuşulan yapımlarından Fleabag'in başrol oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü sekiz kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi.
Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti.
İşte 2019 Emmy Ödülleri'nin kazananları...
EN İYİ DRAMA Game of Thrones
EN İYİ KOMEDİ Fleabag
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA) Jodie Comer (Killing Eve)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA) Billy Porter (Pose)
EN İYİ DRAMA YÖNETİMİ Ozark “Reparations”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA) Julia Garner (Ozark)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA) Peter Dinklage (Game of Thrones)
EN İYİ DRAMA SENARYOSU Succession “Nobody Is Ever Missing”
EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ Saturday Night Live
EN İYİ VARYETE TALK SHOW Last Week Tonight With John Oliver
EN İYİ MİNİ DİZİ Chernobyl
EN İYİ MİNİ DİZİ KADIN OYUNCUSU Michelle Williams (Fosse/Verdon)
EN İYİ MİNİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU Jharrel Jerome (When They See Us)
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU Chernobyl
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ) Ben Whishaw (A Very English Scandal)
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ YÖNETİMİ Chernobyl
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ) Patricia Arquette (The Act)
EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI RuPaul’s Drag Race
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ) Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ) Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)
EN İYİ KOMEDİ SENARYOSU Fleabag “Episode 1”
EN İYİ KOMEDİ YÖNETİMİ Fleabag “Episode 1”
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ) Bill Hader (Barry)
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ) Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)
EN İYİ TV FİLMİ Bandersnatch (Black Mirror)
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