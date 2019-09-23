71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle 71'inci kez sahiplerini buldu.

Final bölümü seyirciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da 71. Emmy Ödülleri'ne 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü aldı.

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti.

Yılın en çok konuşulan yapımlarından Fleabag'in başrol oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü sekiz kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi.

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti.