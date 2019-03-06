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72 yaşındaki kadına tecavüz

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

KKTC'de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı.

72 yaşındaki kadına tecavüz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.’nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K. kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.

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Polis, Ergün K.'yı yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesine sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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