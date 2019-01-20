TREND

72 yaşındaki Mehmet Dede'den Başkan Akşan'a gitar resitali

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
GÜNDEM  | 20.01.2019 04:26 | Son Güncelleme

Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 72 yaşındaki Mehmet Esender, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser verdi. Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, emekli müzik öğretmeni ve elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 72 yaşındaki Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ta bulunurken, Esender, misafirlerine gitarıyla şarkılar söyledi. Neşeli anların yaşandığı ziyaret sonunda Alinur Aktaş, Esender'e tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf ve video paylaşımında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca'mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi.

Paylaşıma vatandaşlar tarafından "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı. (İHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklamaSerdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama
‘Söylenecek kelime bulamıyorum... Bu korkunç’‘Söylenecek kelime bulamıyorum... Bu korkunç’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Manço Mehmet Esender Alinur Aktaş sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

İngiltere ve Türkiye'de yapılan aynı market alışverişinin fiyat ve asgari ücret karşılaştırması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Her şey iyidir, süperdir!'

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Yılbaşına günler kala sosyal medyaya düştü... Olay çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'tan yeni açıklama: Gürcistan'ın suçu yok benim aptallığım

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Bursa’da bulundu! ‘Söylenecek kelime bulamıyorum... Bu korkunç’

‘Söylenecek kelime bulamıyorum... Bu korkunç’

Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku görüldü

Gören hemen telefonuna sarıldı! Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor

İzmir'de ikinci düden oluştu

Görmek için akın akın geliyorlar ama...

THY ekibine Güney Afrika'da silahlı soygun

THY ekibine silahlı soygun!

Samsun'da dedektif gibi komşu şüphelileri yakalattı

Dedektif gibi komşu! Filmleri aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.