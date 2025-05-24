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73 yıllık yasak ortadan kalkıyor! Suudi Arabistan'da artık alkol satılacak! İşte detaylar...

Şeriatla yönetilen ve 73 yıldır alkolün yasak olduğu Suudi Arabistan'da bazı bölgelerde ve mekanlarda alkol satışına izin verilecek. Bazı şartlar dahilinde turizmin gelişmesi için bu hamlenin yapıldığı belirtildi.

73 yıllık yasak ortadan kalkıyor! Suudi Arabistan'da artık alkol satılacak! İşte detaylar...

Şeriatla yönetilen ve alkolün uzun yıllardır yasak olduğu Suudi Arabistan'da sadece turizm için alkol satışı yapılacak.

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SADECE ŞARAP VE BİRA SATILACAK

Suudi Arabistan 2026 yılından itibaren ülkedeki 600 turistik lokasyonda alkollü içki satışına ve tüketimine izin verecek. Belirli bölgelerde şarap ve bira tüketimi serbest olacak. Bu izin sadece beş yıldızlı otelleri, tatil köylerini ve lisanslı temsilcileri kapsayacak. Turizm gelirini artırmak için bu hamle yapılıyor.

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Açık kamusal alanlarda, evlerde, perakende satışta ise alkol yasağı devam edecek. Uzmanlara göre bu yasağın kalkmasındaki ikinci neden Suudi Arabistan’ın 2030 Dünya Kupası’na ve 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması... Ülkede bir turistik otelde geçen yaz mayo defilesi de düzenlenmişti. Küresel otel zincirlerinin, ülke yönetimiyle görüşmelere başladığı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
alkol Suudi Arabistan
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