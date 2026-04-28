74 yaşındaki milyoner kayıplara karıştı: Bulana 11 milyon TL ödül

ABD’de 74 yaşındaki bir milyoner kayıplara karıştı. Hesabından 1 milyon dolardan fazla para çekildiği ortaya çıkarken, aile bulana yaklaşık 11 milyon lir ödül verileceğini açıkladı.

Gökçen Kökden

ABD’de 74 yaşındaki milyonerin gizemli şekilde ortadan kaybolması, milyon dolarlık para hareketleriyle birlikte şüpheli bir vakaya dönüştü. Olayın ardından federal ajanlar da soruşturmaya dahil oldu.

74 yaşındaki milyoner kayıplara karıştı: Bulana 11 milyon TL ödül 1

Kaliforniya’nın güneyinde yaşayan Naiping Hou, ailesi tarafından 4 Mayıs 2025’te kayıp olarak bildirildi. San Bernardino İlçe Şerifliği ile birlikte FBI ekipleri, kaybolma olayını “şüpheli” olarak değerlendirerek geniş çaplı bir inceleme başlattı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ AN: BALIK TUTARKEN MUTLUYDU

74 yaşındaki milyoner kayıplara karıştı: Bulana 11 milyon TL ödül 2

Hou’nun oğlu Wen Hou, babasını en son geçen yıl mart ayında çıktıkları bir balık avında gördüğünü söyledi. O gün oldukça neşeli olduğunu belirten Wen Hou, "Çok balık tuttu, arkadaşları yanındaydı ve oldukça mutluydu” dedi.

ŞÜPHELİ MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

74 yaşındaki milyoner kayıplara karıştı: Bulana 11 milyon TL ödül 3

Aile üyeleri, Hou’nun telefonundan gelen mesajların alışılmadık olduğunu fark etti. Mesajlarda sürekli kısa ve kaçamak ifadeler yer alırken, daha önce sıkça gönderdiği fotoğrafların da kesildiği belirtildi. Aile, mesajların başka biri tarafından gönderilmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Arkadaşlarının Hou’nun evine gitmesiyle şüpheler daha da arttı. Ev tamamen boşaltılmış, içi boyanmış ve araçları ortadan kaybolmuştu. Yetkililer, aynı dönemde Hou’nun hesaplarında "geniş çaplı dolandırıcılık işlemleri" tespit etti.

BİR MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA ALTINA ÇEVRİLDİ

Ailenin takibine göre Hou’nun hesaplarından 1 milyon dolardan fazla para çekilerek fiziki altın alımında kullanıldı. Bu durum, olayın planlı bir dolandırıcılık ya da kaçırılma ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma devam ederken FBI da dosyaya dahil oldu. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve yeni ipuçları için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 74 yaşındaki Naiping Hou; 1.70 boylarında, yaklaşık 77 kilo, koyu saçlı ve koyu gözlü olarak tanımlanıyor.

AİLEDEN 250 BİN DOLARLIK ÖDÜL ÇAĞRISI

74 yaşındaki milyoner kayıplara karıştı: Bulana 11 milyon TL ödül 1

Kayıp adamın ailesi, Hou’nun bulunmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 250 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olanların güvenlik birimlerine başvurmasını istedi.

