75.000 dolarlık bilgisayar

Microsoft bugün iş istasyonu olarak tabir edilen, server ve iş odaklı yeni bilgisayarını duyurdu. Fiyatı ile adeta dudak uçuklatan bu bilgisayarda 2 adet ekran kartı ve 4 adet işlemci yer alıyor.

75.000 dolar yani 440 bin TL olan bu bilgisayar tabii ki de size bize gelmez. Bu bilgisayarlar ağır işlemler yapan profesyonel alandaki kişilere hitap ediyor. Biz yine de rüyaları süsleyen bu bilgisayarın tüm özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

Kasa: Supermicro SuperServer 8048B-TR4F Tower

Anakart: SUPERMICRO X10QBL-4 Sunucu Anakartı Quad LGA 2011

İşlemci: 4 x Intel E7-8890 v4 2.2GHz.3,=.4GHz toplamda 96-çekirdek/192-izlek

Hafıza: 2048GB (32 x 64GB) 288-Pin DDR4 2400Mhz EEC sunucu RAM’i

Depolama: 5 x Samsung 860 EVO 4TB

Ses: Creative Sound Blaster AUDIGY FX 5.1

Video: 2 adet AMD Radeon Pro Duo 32GB

Video Yakalama: Blackmagic Design Intensity Pro 4K

Ağ: Intel EXPI9402PT Pro dual gigabit Ethernet

Ekran: 2 adet 28-inch 4K LED monitör

Optik Sürücü: LG 24x SATA

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