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75.000 dolarlık bilgisayar

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TEKNOLOJİ  | 17.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Microsoft, iş istasyonu olarak tabir edilen tam 75.000 dolar fiyat etiketine sahip olan yeni bilgisayarını duyurdu. Rüya gibi bilgisayarın özellikleri haberimizde.

75.000 dolarlık bilgisayar

Microsoft bugün iş istasyonu olarak tabir edilen, server ve iş odaklı yeni bilgisayarını duyurdu. Fiyatı ile adeta dudak uçuklatan bu bilgisayarda 2 adet ekran kartı ve 4 adet işlemci yer alıyor.

75.000 dolar yani 440 bin TL olan bu bilgisayar tabii ki de size bize gelmez. Bu bilgisayarlar ağır işlemler yapan profesyonel alandaki kişilere hitap ediyor. Biz yine de rüyaları süsleyen bu bilgisayarın tüm özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

Microsoft

Kasa: Supermicro SuperServer 8048B-TR4F Tower
Anakart: SUPERMICRO X10QBL-4 Sunucu Anakartı Quad LGA 2011
İşlemci: 4 x Intel E7-8890 v4 2.2GHz.3,=.4GHz toplamda 96-çekirdek/192-izlek
Hafıza: 2048GB (32 x 64GB) 288-Pin DDR4 2400Mhz EEC sunucu RAM’i
Depolama: 5 x Samsung 860 EVO 4TB
Ses: Creative Sound Blaster AUDIGY FX 5.1
Video: 2 adet AMD Radeon Pro Duo 32GB
Video Yakalama: Blackmagic Design Intensity Pro 4K
Ağ: Intel EXPI9402PT Pro dual gigabit Ethernet
Ekran: 2 adet 28-inch 4K LED monitör
Optik Sürücü: LG 24x SATA

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Anahtar Kelimeler:
microsoft Microsoft bilgisayar

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