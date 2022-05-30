Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 75.Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu! 12 günlük görkem sona erdi

75.Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu! 12 günlük görkem sona erdi

30.05.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75. kez düzenlenen Cannes Film Festivali, 12 günlük görkemli töreniyle sinema dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirmişti. Benedetta”nın yıldızı Virginie Efira sunuculuk yaptığı geceden ödül ile dönen isimler belli oldu. Altın Palmiye’nin bu yılki sahibi Ruben Östlund'un Triangle of Sadness filmi oldu.

75.Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu! 12 günlük görkem sona erdi

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali düzenlenen törenle sona erdi. Ödüller, Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi. Festivalin kapanışı Cannes’daki Grand Lumière Tiyatrosu'nda yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

İşte, 75. Cannes Film Festivali'nin kazananları:

  • En İyi Film - Altın Palmiye: Triangle of Sadness (Ruben Östlund)
  • Grand Prix: Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis)
  • Jüri Ödülü: Le Otto Montagne (Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch) ve EO (Jerzy Skolimowski)
  • En İyi Yönetmen: Chan Wook Park (Decision to Leave)
    1. Yıldönümü Ödülü: Jean-Pierre & Luc Dardenne (Tori et Lokita)
  • En İyi Senaryo: Boy from Heaven (Tarik Saleh)
  • En İyi Erkek Oyuncu: Song Kang Ho (Broker)
  • En İyi Kadın Oyuncu: Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider)
  • En İyi İlk Film: War Pony (Riley Keough, Gina Gammell)
  • En İyi İlk Film Mansiyon: Plan 75 (Hayakawa Chie)
  • En İyi Kısa Film: The Water Murmurs (Jianying Chen)
  • Kısa Metraj Mansiyon Ödülü: Lori (Abinash Bikram Shah)
Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (27 Mayıs 2022)Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (27 Mayıs 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood’lu Türk aktör yeni projesini anlattıHollywood’lu Türk aktör yeni projesini anlattı
Sadece yüzde 1’lik kesim görebiliyorSadece yüzde 1’lik kesim görebiliyor
Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Sokak ortasında doğurdu! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Sokak ortasında doğurdu! Görenler neye uğradığını şaşırdı

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

İlginizi Çekebilir

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.