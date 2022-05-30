75.Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu! 12 günlük görkem sona erdi

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali düzenlenen törenle sona erdi. Ödüller, Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi. Festivalin kapanışı Cannes’daki Grand Lumière Tiyatrosu'nda yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

İşte, 75. Cannes Film Festivali'nin kazananları:

En İyi Film - Altın Palmiye: Triangle of Sadness (Ruben Östlund)

Grand Prix: Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis)

Jüri Ödülü: Le Otto Montagne (Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch) ve EO (Jerzy Skolimowski)

En İyi Yönetmen: Chan Wook Park (Decision to Leave)

Yıldönümü Ödülü: Jean-Pierre & Luc Dardenne (Tori et Lokita)

En İyi Senaryo: Boy from Heaven (Tarik Saleh)

En İyi Erkek Oyuncu: Song Kang Ho (Broker)

En İyi Kadın Oyuncu: Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider)

En İyi İlk Film: War Pony (Riley Keough, Gina Gammell)

En İyi İlk Film Mansiyon: Plan 75 (Hayakawa Chie)

En İyi Kısa Film: The Water Murmurs (Jianying Chen)

Kısa Metraj Mansiyon Ödülü: Lori (Abinash Bikram Shah)



