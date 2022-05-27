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  4. Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (27 Mayıs 2022)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (27 Mayıs 2022)

27.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'si yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "İkinci Seans: AEEP" ve Massimo Manjjed'in "Müsfer: Cin Kabilesi" filmleri, korku türünün meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Yönetmen Michaela Pavlatova'nın "Benim Güneşli Maad'ım" ve Ben Stassen ile Benjamin Mousquet'in "Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera" filmleri bu hafta vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

BENİM GÜNEŞLİ MAAD'IM

BENİM GÜNEŞLİ MAAD'IM
Petra Prochazkova'nın Frista adlı romanından uyarlanan Benim Güneşli Maad'ım filminde, Afgan Nazir'e aşık olan genç bir Çek kadın Herra'nın hikayesi anlatılıyor. 

DİJİTAL ESARET

DİJİTAL ESARET
Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç'ın başrolleri paylaştığı Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. 

HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA

HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman Hopper ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.

İÇİMDEKİ KAHRAMAN

İÇİMDEKİ KAHRAMAN
Ahmet Melih Yılmaz, Ulvi Kahyaoğlu, Öykü Naz Altay ve Cüneyt Yalaz'ın rol aldığı "İçimdeki Kahraman" fantastik dram meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Sinan Sertel'in yönetmenliğini yaptığı film, süper gücünü ararken tanıştığı "Gizemli Adam" sayesinde doğu masallarındaki gibi büyük bir yolculuğa çıkan Kahraman'ın başından geçen olayları konu ediyor.

İKİNCİ SEANS: AEEP

İKİNCİ SEANS: AEEP
60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesinde; projenin ikinci filmi 'İkinci seans AEEP', hayatı boyunca travmalardan kaynaklı fobileriyle mücadele etmek zorunda kalan Demet’in (Güler Aşık) korkuları ve kabuslarını anlatıyor.
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