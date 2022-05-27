Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (27 Mayıs 2022)

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "İkinci Seans: AEEP" ve Massimo Manjjed'in "Müsfer: Cin Kabilesi" filmleri, korku türünün meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Yönetmen Michaela Pavlatova'nın "Benim Güneşli Maad'ım" ve Ben Stassen ile Benjamin Mousquet'in "Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera" filmleri bu hafta vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

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BENİM GÜNEŞLİ MAAD'IM Petra Prochazkova'nın Frista adlı romanından uyarlanan Benim Güneşli Maad'ım filminde, Afgan Nazir'e aşık olan genç bir Çek kadın Herra'nın hikayesi anlatılıyor.

DİJİTAL ESARET Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç'ın başrolleri paylaştığı Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor.

HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman Hopper ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.

İÇİMDEKİ KAHRAMAN Ahmet Melih Yılmaz, Ulvi Kahyaoğlu, Öykü Naz Altay ve Cüneyt Yalaz'ın rol aldığı "İçimdeki Kahraman" fantastik dram meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Sinan Sertel'in yönetmenliğini yaptığı film, süper gücünü ararken tanıştığı "Gizemli Adam" sayesinde doğu masallarındaki gibi büyük bir yolculuğa çıkan Kahraman'ın başından geçen olayları konu ediyor.