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  4. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle yakalandı!

75 yaşındaki ünlü oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle yakalandı!

01.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi.

75 yaşındaki ünlü oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle yakalandı!

Küçük Besleme, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Kurtuluş gibi projelerden tanıdığımız usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te mekan çıkışı görüntülendi.

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Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

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Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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ORHAN AYDIN KİMDİR?

27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğan Orhan Aydın, aslen Artvinlidir. Sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlamış ve uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalışmıştır.

1976 yılında kendisinin yazdığı ve yönettiği oyunla İstanbul'da okullar arası tiyatro yarışmasında birincilik kazanmıştır. Bu başarı ile dikkatleri üzerine çeken Orhan Aydın, TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda 1976-1978 yılları arasında çocuk saati programları yapmıştır.

1980 yılında TRT'de yayımlanan ''5 Dakika'' adlı programda Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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