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  4. 76.Cannes Film Festivali’nin etkileri sürüyor! Festivalin ardından sosyal medyada en çok konuşulan 10 isim sıralandı

76.Cannes Film Festivali’nin etkileri sürüyor! Festivalin ardından sosyal medyada en çok konuşulan 10 isim sıralandı

01.06.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76. Cannes Film Festivali, 16-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi. Sinema dünyasının en prestijli film festivalleri arasında gösterilen Cannes’ın ardından yapay zeka destekli “NetBaseQuid” festivalin sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan 10 ismi listeledi. Listede Türk sanatçı Hande Erçel yerini aldı.

76.Cannes Film Festivali’nin etkileri sürüyor! Festivalin ardından sosyal medyada en çok konuşulan 10 isim sıralandı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Merve Dizdar ödülü kazanmasının sonrasında Türkiye’de gündem yaratırken “NetBaseQuid” yapay zeka destekli araştırmasında festivalin sonrasında dünya genelinde sosyal medyada en çok konuşulan isimleri listeledi. Listede adeta K-Pop rüzgarı esti.

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Listenin birincisi, “The Idol” kadrosunda yer alan BLACKPINK grubunun üyesi Jennie oldu. Bu arada Saint Laurent'in elçisi olarak karşımıza çıkan BLACKPINK Rose ve Chopard'ın elçisi olarak boy gösteren Aespa sırasıyla 2. ve 3. sırada yer alıyor. Stray Kids Hyunjin, Film Festivali'ne katılmamasına rağmen Cannes'da bir Versace defilesine katılarak 4. oldu. Öte yandan, BLACKPINK genel olarak 5. sırayı aldı.

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