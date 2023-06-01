76.Cannes Film Festivali’nin etkileri sürüyor! Festivalin ardından sosyal medyada en çok konuşulan 10 isim sıralandı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Merve Dizdar ödülü kazanmasının sonrasında Türkiye’de gündem yaratırken “NetBaseQuid” yapay zeka destekli araştırmasında festivalin sonrasında dünya genelinde sosyal medyada en çok konuşulan isimleri listeledi. Listede adeta K-Pop rüzgarı esti.

KUZEY KORE AĞIRLIKLI LİSTE

Listenin birincisi, “The Idol” kadrosunda yer alan BLACKPINK grubunun üyesi Jennie oldu. Bu arada Saint Laurent'in elçisi olarak karşımıza çıkan BLACKPINK Rose ve Chopard'ın elçisi olarak boy gösteren Aespa sırasıyla 2. ve 3. sırada yer alıyor. Stray Kids Hyunjin, Film Festivali'ne katılmamasına rağmen Cannes'da bir Versace defilesine katılarak 4. oldu. Öte yandan, BLACKPINK genel olarak 5. sırayı aldı.