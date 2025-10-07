76 yıllık baba mirasını devam ettiriyor! "Ömrüm yettiğince yapacağım"

Babasının her şeyini iskemleci mesleğine verdiğini söyleyen Öke, "Babam atölyeyi 1949 yılında açtı. Ben 1959 doğumluyum, doğduğum günden beri atölyedeyim. Hasırın kokusunu küçük yaştan aldık ve devam ediyoruz" dedi.

Babasının mesleğe başlama hikayesini anlatan Öke, "Babam 3 yaşında menenjit geçirmiş ve işitme kaybı oluşmuş. Okula gidememiş kendini iskemle işine vermiş. Elinde sandalye, koltuk, tabure yapmış. Derelerden bulduğumuz sazları, topladığımız hasırları güneşte kurutup kullanılacak hale getiriyoruz. İskemle yapmadan bir gün önce bunları ıslatıyoruz ki rahat çalışabilelim. Dut, zanzalak, çınar, ceviz gibi adaya özgü ağaçların dallarından faydalanıyoruz. Günümüzde bu ağaçlar tükendi, maalesef ithal ediyoruz. Bu işte en elverişli ağaç gürgendir" diye konuştu.

'İYİ USTA GÜNDE BİR SANDALYE YAPAR'

Öke, "İyi usta günde 1 adet sandalye üretebilir. Adada evlenen her çift mutfağına mutlaka buradan iskemle yaptırır. Reklamımızı ürettiğimiz işlerden yapıyoruz. Plastik sandalyeler yaygınlaşınca işlerimiz azalmıştı ama insanımız hasır iskemlelerin daha sağlıklı olduğunu anladı. Hasır iskemleler ömürlüktür, diğerleri öyle değil" ifadelerini kullandı.

İki oğlu olduğunu söyleyen Öke, "Bu işi biliyorlar ama makine mühendisi oldular. Ben iki çıkar yetiştirdim, henüz 20'li yaşlardalar. Benden sonra bayrağı alacak biri var. Ama onlara şartım, benim kendilerine bu mesleği öğrettiğim gibi onlarında genç insanlara işi öğretmeleridir. Bundan mutluluk duyarım" dedi.

'BABAMIN YAPTIĞI İSKEMLELER TAMİRE GELİYOR, GURUR DUYUYORUM'

"Henüz yaptığım iskemlelerin tamiri için gelen olmadı" diyen Öke, "Ama babamın yaptıklarından gelen var. Neredeyse 50-60 yıllık iskemleler ilk defa tamire geliyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Babamın dokunduğu, yaptığı bir sandalyeye tekrar hayat vermek mutluluk veriyor. Ben bankacıyım, banka müdürlüğü de yaptım ama o işi herkes yapar iskemle ustalığını herkes yapamaz. Bir şey üretmek güzeldir. Çırak olmak için talep çok ama yerimiz yeterli değil. Destek bulursak daha da büyümeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Gençlere tavsiye veren Öke, "Okula giderken bir zanaatkarın ya da esnafın yanına girerek işi öğrensinler. Bizde 'altın bilezik' derler. Bunu yaparlarsa başarılı olurlar. Ömrüm yettiğince bu işi yapacağım, zanaatkar olarak oksijenim burada" dedi.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır