77 yaşındaki Youtuber Saniye Anne! Youtube'a girmesinin asıl nedeni hepimizi duygulandırıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir’e taşınan 77 yaşındaki Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan ve çevresinde Saniye Anne olarak tanınan Saniye Karataş, en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı. Hem kendisinin, hem de oğlunun tedavi ve protez bacak giderlerini karşılamakta güçlük çeken Saniye Karataş, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun kamera karşısında yemek yapma önerisini kabul etti. Ardından da anne ile oğlunun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye Karataş, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, oğlu cep telefonuyla habersiz çekim yaptı. Saniye Karataş, bu sırada hem yemeği yaptı, hem de lezzet sırlarını anlattı. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi YouTube’a yükledi. Saniye Karataş’ın, bu görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Peşinden de Saniye Karataş artık, ’Saniye Anne’ olarak ün yaptı, kendisine mesajlar gelmeye başladı. Kendisine mesajla ulaşan izleyicilerden özellikle kadınların yeni tarifler istemesi üzerine, Karataş, yaptığı farklı yemeklerin tariflerini de yine, oğlu aracılığıyla, YouTube’da yayınlamayı sürdürdü. Gençlere deneyimlerini anlattı Google’ın desteklediği Kadın ve Teknoloji Sempozyumu’nda onur konuğu olarak ağırlanan Saniye Karataş, geçen ay da İstanbul’da Facebook’un Boğaziçi Üniversitesi ile ortak düzenlediği ’Sınırları Aşan Kadınlar’ temalı toplantının konuğu oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki bu toplantıda ünlü isimlerden Nil Karaibrahimgil, Tuba Ünsal ile birlikte Saniye Anne, yaşam deneyimlerini anlattı, fenomen olduğu sanal aşçılık girişiminin ipuçlarını verdi. Karataş ardından ODTÜ’de üniversitenin genç girişimciler topluluğu üyelerinin misafiri oldu. Burada torunu yaşındaki gençlere yine sosyal medya üzerinden deneyimlerini anlatıp, onlara hayatında yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak öğütler verdi. Her iki toplantıda da hem gençlerin, hem de kadınların büyük gösterdiği Saniye Anne, doğallığından bir şey kaybetmedi, günlük kıyafetleriyle sahneye çıkıp konuşmalarını yaptı. Gençlerin sorunlarına da yine kendine özgü şivesiyle yanıtlar verdi.