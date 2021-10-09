8 Ekim 2021 Cuma reyting sonuçları! Milli maç reytinglerde kaçıncı oldu?

8 Ekim 2021 Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV'de Aşk Mantık İntikam, Star TV'de Niyazi Gül Dörtnala, Show TV'de Yalancı, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve TV8'de Kırmızı Oda reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

8 EKİM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

8 Ekim 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Norveç 2021 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Aşk Mantık İntikam, üçüncülüğü Arka Sokaklar aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Norveç 2021 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Kırmızı Oda yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-NORVEC 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KIRMIZI ODA TV8

4 HAVA DURUMU KANAL D

5 ASK MANTIK INTIKAM FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 YALANCI SHOW TV

10 KIRMIZI ODA (OZET) TV8

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-NORVEC 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 ASK MANTIK INTIKAM FOX

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 KIRMIZI ODA TV8

10 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX



