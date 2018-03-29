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8. Gün dizisinin akıbeti ne olacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

atv'nin iddialı dizisi, ilk iki bölümüyle beklentilerin altında kaldı. Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu diziyi mercek altına aldı.

8. Gün dizisinin akıbeti ne olacak?

atv'nin güçlü kadrosuyla dikkat çeken iddialı dizisi 8. Gün, reytinglerde beklentilerin altında kaldı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu da, dizinin akıbetiyle ilgili yazı kaleme aldı.

'8. Gün' ne olacak?

İki bölüm sonunda ‘8. Gün’ün devamı için mucize olur demek, yanlış olmaz. Biraz günü biraz da bizim izleyicinin (ATV’nin izleyici profili için) kafasını karıştıran bir proje olmasından dolayı, böyle olduğu kanaatindeyim. Komplo teorileri, bizzat senaryoları yazılmış, gerçek hayatımızda bizlere sunulmuş ve örnekleri bol bir ülkede yaşıyoruz. ‘8.Gün’, sır perdesi aralanmamış siyasi bir cinayet üzerinden hareketle giriyor. Ben de umutlanmış, bir ilk olarak benzer dizilere yol açar diye dileklerimi yollamıştım. Gündüz kuşağı programları ‘Yemekteyiz’ ve ‘Esra Erol’un da gerisinde kalıyorlar. Belirteyim, amacım programları küçümsemek değil. Söylemek istediğim, çok izlenen zaman dilimi dizisinin, gündüz kuşağı programlarının da gerisinde kalması durumu...

ATV yine de arkasında durur ve hiç olmazsa bir 13 bölüm çekilirse, yurtdışı pazarına ilginç bir işimizi sunmuş olmaz mıyız?

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8. Gün atv

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