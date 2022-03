8 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 8 Mart Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 8 Mart Salı akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldiler. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 8 Mart Salı Survivor dokunulmazlık oyununa dair detayları haberimizde işledik...

8 MART SALI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 8 Mart Salı akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda sağnak yağmurun altında dokunulmazlık oyunu oynadı. 8 Mart Salı akşamı Survivor All Star'da önce kadınlar mücadelesini daha sonra da erkekler mücadelesini izledik. 8 Mart Salı akşamı da Survivor All Star yarışmacıları zorlu bir parkurda yarıştı. Bu kıyasıya mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı. 8 Mart 2022 ikinci dokunulmazlık oyununda galibiyeti alan taraf gönüllüler takımı oldu. Kadınlarda 8-2 kazanan Gönüllüler takımı erkeklerde ise 8-3 kazanarak galibiyete uzandı. Böylelikle haftanın ikinci eleme adayının ünlüler takımından çıkacağı belli oldu. İkinci eleme adayının kim olacağına ünlüler takımı eleme konseyinde yazdıkları isimlerle netliğe kavuşturacak.

İLK DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAYBETTİ

İlk dokunulmazlık oyununu geçtiğimiz akşam gönüllüler takımı kaybetmişti. 8 Mart Salı akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. Böylece gönüllüler takımı, bir arkadaşının adını eleme konseyinde söylemek zorunda kaldı. O isim de en fazla oy olarak Yasin Obuz olmuştu.