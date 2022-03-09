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8 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

09.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart reyting sonuçları açıklandı m? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Dün; Masumlar Apartmanı, Baba, Üç Kız Kardeş, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 8 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

8 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

8 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. 8 Mart Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Baba, Üç Kız Kardeş, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 8 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart Salı günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı. 8 Mart Salı günün reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

7 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

7 Mart Pazartesi televizyonda Üç Kuruş, Mandıra Filozofu İstanbul, Cinayet Süsü, Evim Sensin, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star ve Yasak Elma gibi yapımlar yayınlandı.

7 Mart Pazartesi günü Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:

Total:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Yasak Elma

3 - Survivor

AB:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

20+ABC 1:

1 - Alparslan Büyük Selçuklu

2 - Survivor

3 - Yasak Elma

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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