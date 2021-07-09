8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef mi, Seksenler mi birinci oldu?

TV8’e MasterChef Türkiye, Star TV’de Kazara Aşk, FOX TV’de Kefaret, TRT1’de Seksenler gibi dizi ve programlar 8 Temmuz Perşembe akşamı yayınlandı. İzleyicilerin ilgisine göre ölçülen reyting sonuçları, total ve AB olarak ölçülüyor.

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “MasterChef TÜrkiye”, 2. sırada Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kazara Aşk”, 3.sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Kefaret” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada 1.sırada TV8’de ekrana gelen “MasterChef Türkiye”, 2. sırada TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Seksenler”, 3.sırada FOX TV’de yayınlanan “Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



