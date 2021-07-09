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8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef mi, Seksenler mi birinci oldu?

09.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Televizyonda yayınlanan dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları, bir sonraki günün sabahında TİAK tarafından paylaşılıyor. Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre birinci belli oldu.

8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef mi, Seksenler mi birinci oldu?

TV8’e MasterChef Türkiye, Star TV’de Kazara Aşk, FOX TV’de Kefaret, TRT1’de Seksenler gibi dizi ve programlar 8 Temmuz Perşembe akşamı yayınlandı. İzleyicilerin ilgisine göre ölçülen reyting sonuçları, total ve AB olarak ölçülüyor.

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “MasterChef TÜrkiye”, 2. sırada Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kazara Aşk”, 3.sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Kefaret” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada 1.sırada TV8’de ekrana gelen “MasterChef Türkiye”, 2. sırada TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Seksenler”, 3.sırada FOX TV’de yayınlanan “Fox Ana Haber” yer aldı.

8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! MasterChef mi, Seksenler mi birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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