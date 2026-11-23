Birine düşüncesini, hayalini veya önemli bir kararını anlattığınızda karşılığında “Bu… ilginçmiş” sözünü duymak, ilk bakışta sıradan bir yorum gibi görünebilir. Ancak kelimeler kadar ses tonu, vurgu ve beden dili de iletişimin anlamını değiştirebiliyor. Psikologlar, kibar görünen bu ifadenin bazı durumlarda gizli bir eleştiri ve küçümseme mesajı taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

AYNI İFADE, FARKLI BİR TONLA KIRICI HALE GELEBİLİYOR

Lisanslı klinik psikolog Dr. Donna Marino, gündelik konuşmalardaki bazı ifadelerin kullanılan ses tonu ve vurgu nedeniyle incitici hale gelebildiğini belirtiyor. Marino, “Bu… ilginçmiş” sözünün özellikle bilinçli bir duraksama, aşağı yönlü ses tonu ve gerçek bir merak göstermeyen tavırla söylendiğinde gizli bir olumsuzluk taşıyabileceğini ifade ediyor.

Örneğin bir kişinin giydiği kıyafet hakkında “Aa, o elbiseyi mi giydin? Bu… ilginçmiş” demek, kelimeler tek başına değerlendirildiğinde doğrudan hakaret içermese de karşı tarafa beğenmeme veya yargılama mesajı verebiliyor.

Psikoloğa göre gerçekten merak duyan bir kişi, karşısındakinin fikrini anlamaya yönelik sorular soruyor. “Bu fikri nasıl geliştirdin?” veya “Biraz daha anlatır mısın?” gibi ifadeler samimi bir ilgi gösterirken, alaycı biçimde kullanılan “İlginçmiş” sözü konuşmayı kesen bir tepkiye dönüşebiliyor.

DUYGUSAL ZEKÂDA SES TONU VE BEDEN DİLİ ÖNEMLİ

Dr. Marino, duygusal zekâsı yüksek kişilerin yalnızca söylenen kelimelere değil, sözsüz iletişim unsurlarına da dikkat ettiğini belirtiyor. Ses tonu, jestler ve beden dili, bir ifadenin gerçekten tarafsız mı yoksa pasif agresif mi olduğunu anlamaya yardımcı olabiliyor.

Bu nedenle söylenen sözlerle kişinin tavrı birbiriyle çeliştiğinde, iletişimin bütününü değerlendirmek önem taşıyor. Ancak tek bir cümleden yola çıkarak bir kişiyi veya ilişkiyi kesin biçimde tanımlamak mümkün değil; ifadenin bağlamı ve tekrarlanma biçimi de dikkate alınmalı.

PSİKOLOGLARDAN İKİ AŞAMALI YAKLAŞIM ÖNERİSİ

Psikolog Dr. Steven M. Sultanoff, duygusal zekâsı yüksek kişilerin ilişkilerde ne zaman konuşmaya devam edeceklerini, ne zaman geri çekileceklerini değerlendirebildiklerini söylüyor.

Uzmanlara göre böyle bir ifadeyle karşılaşıldığında ilk olarak sakin biçimde açıklama istenebilir. Örneğin “Ne açıdan ilginç buldun?” sorusu, karşı tarafın ne demek istediğini açıkça ifade etmesini sağlayabilir. Dr. Marino, bu tür durumlarda suçlayıcı bir tavır yerine sakin ve doğrudan iletişim kurulmasını, kişinin kendi beklenti ve sınırlarını dile getirmesini öneriyor.

İkinci olarak, başkasının imalı yorumunu kişinin kendi değeriyle ilişkilendirmemesi önem taşıyor. Dr. Sultanoff'a göre herkesin düşüncesini ve davranışını değiştirmek kişinin sorumluluğunda değil. Bu nedenle karşı tarafın küçümseyici olabilecek yorumunu kişisel değer ölçütü haline getirmeden konuşmayı başka bir yöne taşımak da bir seçenek olarak öne çıkıyor.