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8 yaşındaki kız, en büyüğü 11 yaşındaki üç çocuğun tecavüzüne uğradı

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DÜNYA  | 04.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Hindistan yine kan donduran bir tecavüz vakası yaşandı. 8 yaşındaki bir kız çocuğu okul tuvaletinde en büyüğü 11 yaşında olan 3 erkek kardeşin tecavüzüne uğradı.

8 yaşındaki kız, en büyüğü 11 yaşındaki üç çocuğun tecavüzüne uğradı

Baghpat'ın Ramala bölgesinde bulunan bir devlet okulunda meydana gelen olayda tecavüz kurbanı kız 3. sınıfa, tecavüzcülerin en büyüğü olan erkek çocuk ise 6. sınıfa gidiyordu.

Tecavüz kurbanı kızın babasının iddiasına göreyse tecavüz vakasına erkek çocuğun diğer iki kardeşi de karışmıştı.

Olayın kısa süre içerisinde infial yaratmasına rağmen Ramala polisi iki hafta boyunca ne bölge polisine ne de hükümete açıklamada bulundu.

Bu sırada aileye suçlamalarını geri çekmeleri için baskı yapıldığı belirtildi.

Tecavüz kurbanı küçük kızın amcası ise bu süreçte hem Ramala polisinden hem köyün büyüklerinden susmaları için baskı yapıldığını belirtti.

Küçük kızın durumunun stabil olduğu kaydedilirken dünyada tecavüz vakalarının en yoğun yaşandığı ülkenin Hindistan olduğu belirtiliyor.

Ülkede sadece 2016 yılında 30 bin tecavüz vakası kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan india

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