80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısında

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti. Özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili ismlerinden birisi' olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. İDDİA MAKAMI NE DEDİ? Weinstein davasının ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'ı 'cinsel saldırgan' olarak niteledi ve kariyerlerinin başlarındaki genç kadın oyunculardan faydalandığını ifade etti. 'AYNI UTANÇ VE AŞAĞILANMAYI YAŞADILAR' Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Karşınızda oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.



Annabella Sciorra EVİNE ZORLA GİREREK TECAVÜZ ETTİ Dava kapsamında ifade veren Amerikalı oyuncu Annabella Sciorra, Weinstein'ın 25 yıl önce evine zorla girerek, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. The Sopranos dizisiyle tanınan Sciorra gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ifadesinde, Weinstein ile 1993-1994 kışında yemek yediklerini, yapımcının daha sonra kendisini eve bıraktığını, birkaç dakika sonra kapı çalındığını ve Weinstein'ın zorla içeri girerek kendisine tecavüz ettiğini anlattı. TEHDİT ETTİ Oyuncu, birkaç hafta sonra Weinstein ile yüzleştiğinde, ünlü film yapımcısının kendisine tehditvari bir şekilde, "Bu seninle benim aramda kalacak" dediğini anlattı. Sciorra savcılık makamı tarafından neden polisi aramadığı sorusuna, "kafasının karışmış olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Annabella Sciorra "Tanıdığım biriydi" dedi. "O zamanlar tecavüzün karanlık bir yerdeki sokak arasında olacağını düşünüyordum." Sciorra cinsel saldırının kendisinde travma yarattığını söyleyerek, aşırı derecede alkol almaya ve kendisine kesici aletlerle zarar vermeye başladığını anlattı.