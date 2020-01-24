MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısında

80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısında

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti.

Özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili ismlerinden birisi' olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

BGUS_1846453_001

İDDİA MAKAMI NE DEDİ?

Weinstein davasının ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'ı 'cinsel saldırgan' olarak niteledi ve kariyerlerinin başlarındaki genç kadın oyunculardan faydalandığını ifade etti.

'AYNI UTANÇ VE AŞAĞILANMAYI YAŞADILAR'

Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Karşınızda oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.

spl29481_001
Annabella Sciorra

EVİNE ZORLA GİREREK TECAVÜZ ETTİ

Dava kapsamında ifade veren Amerikalı oyuncu Annabella Sciorra, Weinstein'ın 25 yıl önce evine zorla girerek, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

The Sopranos dizisiyle tanınan Sciorra gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ifadesinde, Weinstein ile 1993-1994 kışında yemek yediklerini, yapımcının daha sonra kendisini eve bıraktığını, birkaç dakika sonra kapı çalındığını ve Weinstein'ın zorla içeri girerek kendisine tecavüz ettiğini anlattı.

BGUS_1846453_035

TEHDİT ETTİ

Oyuncu, birkaç hafta sonra Weinstein ile yüzleştiğinde, ünlü film yapımcısının kendisine tehditvari bir şekilde, "Bu seninle benim aramda kalacak" dediğini anlattı.

Sciorra savcılık makamı tarafından neden polisi aramadığı sorusuna, "kafasının karışmış olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

spl268545_001
Annabella Sciorra

"Tanıdığım biriydi" dedi. "O zamanlar tecavüzün karanlık bir yerdeki sokak arasında olacağını düşünüyordum."

Sciorra cinsel saldırının kendisinde travma yarattığını söyleyerek, aşırı derecede alkol almaya ve kendisine kesici aletlerle zarar vermeye başladığını anlattı.

SAVUNMA MAKAMI NE DEDİ?

Weinstein'ın avukatları ise müvekkillerinin girdiği tüm cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

67 yaşındaki Weinstein kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarını reddediyor.

Savunma makamının açılış konuşmasında, avukatlar Weinstein'ın tecavüzüne uğradığını söyleyen kadınlardan birisinin ünlü yapımcı için 'erkek arkadaş' ifadesini kullandığını söyledi ve ilişkide her iki tarafın da rızası olduğunu öne sürdü.

BGUS_1839977_003

Weinstein'ın Avukat Denis Cheronis, "Kimse cinsel saldırganlar için 'erkek arkadaşım' demez. Kimse kendisini taciz eden kişi hakkında bu ifadeleri kullanmaz.

Duruşmalarda Weinstein'ın ifade vermesi beklenmiyor.

Davanın Mart ayında sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

New York'ta görülen davaya savunma ekibiyle birlikte giden Weinstein, gazetecilerin 'Adil bir yargılama bekliyor musunuz?' sorusuna 'Elbette' yanıtını verdi.

Weinstein hakkındaki iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alınmış, 1 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek şartlı tahliye edilmişti. (BBC)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
'Estetiğim yok' demişti! Samyeli kaç yaşında?'Estetiğim yok' demişti! Samyeli kaç yaşında?
2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harvey Weinstein, Annabella Sciorra, dava, hollywood,

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu dansıyla beğeni topladı

Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!

Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

Son paylaşımındaki detay rezil etti! Herkes dalga geçti

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan podyuma çıktı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe podyumu salladı

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

Arka Sıradakiler'in Oktay'ının son hali olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.