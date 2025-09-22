Mynet Trend

80 ilin tamamına geliyor: 1500'ünde geçerli olacak! Fiyatlar dibe çekilip sabitlendi

Sinema Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven alınan kararı açıkladı. iki gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak

Çiğdem Sevinç

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

80 ilin tamamına geliyor: 1500 ünde geçerli olacak! Fiyatlar dibe çekilip sabitlendi 1

TÜM BİLETLER...

Birol Güven, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

(AA)

