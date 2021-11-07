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80'lere damga vuran ünlü müzisyen Andrew Barker hayatını kaybetti

07.11.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1980'lere damga vuran elektronik müzik grubu 808 State'in bas gitaristi ve klavyecisi Andrew Barker hayatını kaybetti.

80'lere damga vuran ünlü müzisyen Andrew Barker hayatını kaybetti

1980'lere damgasını vurmuş İngiliz elektronik müzik grubu 808 State'in bas gitaristi ve klavyecisi Andrew Barker'dan acı haber geldi. Barker, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Barker'ın grup arkadaşları, ünlü müzisyenin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdular.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Andrew Barker'ın vefatını bildirmek çok üzücü. Onu kişiliği, müziği ve neşesiyle hatırlayalım. Ne yazık ki özleneceksin."


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