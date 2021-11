80'lere damga vuran ünlü müzisyen Andrew Barker hayatını kaybetti

1980'lere damgasını vurmuş İngiliz elektronik müzik grubu 808 State'in bas gitaristi ve klavyecisi Andrew Barker'dan acı haber geldi. Barker, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Barker'ın grup arkadaşları, ünlü müzisyenin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdular.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Andrew Barker'ın vefatını bildirmek çok üzücü. Onu kişiliği, müziği ve neşesiyle hatırlayalım. Ne yazık ki özleneceksin."

Its with a heavy heart to inform you of the passing of Andrew Barker . "His family and friends asks that people respect their privacy at this time but remember him for the joy he brought through his personality and music. You’ll be sadly missed” pic.twitter.com/cPR8W3byJl