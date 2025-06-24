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80 yaşında bir ilki deneyimledi! Videonun altına adeta yorum yağdı: 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle'

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Çiğdem Sevinç

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hafize Cevizbaş'ın ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı. İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi.

80-YASINDA-SANAL-GERCEKLIK-GOZLUGU-TAKTI_781408_231067

ADETA YORUM YAĞDI

Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

80-YASINDA-SANAL-GERCEKLIK-GOZLUGU-TAKTI_781409_231067

(DHA)

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