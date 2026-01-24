Mynet Trend

80 yaşındaki adamı 20 yıl boyunca bodruma kapattılar! Tuvalet bile yok

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adamın penceresiz tuvaleti olmayan bir bodrum katta 20 yıl boyunca yaşadığı ortaya çıktı.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 80 yaşlarında bir erkek, en az 20 yıl boyunca penceresiz, tuvaleti ve mutfağı olmayan bir bodruma kapatıldı.

Insider Paper gazetesinin haberine göre, gerçek bir eve yapılan polis araması sırasında ortaya çıktı. Yaşları 60 civarında olan iki erkek ve bir kadın kısa süreliğine gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

TUVALET PENCERE YOK

Başmüfettiş Jari Korkalainen, AFP’ye yaptığı açıklamada, bodrumun penceresiz, banyo ve tuvalet erişimi olmayan, yemek hazırlama imkanı bulunmayan bir oda olduğunu söyledi. Polis, zamanla adamın sağlık durumunun kötüleştiğini ve şu anda yetkili kurumların gözetimi altında bulunduğunu açıkladı. Soruşturma, insan ticareti ve ağır ihmal ihtimallerini kapsıyor.

Finlandiya
