TREND

802.11ax destekli ürünleri görücüye çıkardı

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

TP-Link, yeni nesil kablosuz ağ standardı olan ve WiFi 6 olarak nitelenen 802.11ax destekli beş farklı modelini ve Mesh çözümlerini görücüye çıkardı.

802.11ax destekli ürünleri görücüye çıkardı

TP-Link’in tanıtacağı ürünlerden ilki AX destekli Mesh WiFi çözümü olan Deco X10. AX standardının sağladığı yüksek WiFi hızlarını Mesh teknolojisi ile harmanlayarak ev ve küçük ofislerin her yerine hızlı ve kesintisiz WiFi bağlantısı sağlayan Deco X10, üç bant desteği ve 1.95Gbps kablosuz hız sunuyor. Çok sayıda cihazın ağa bağlandığı geniş ev ve ofisler için mükemmel bir çözüm sağlıyor.

TP-Link’in CES’te tanıtacağı ikinci ürün olan Archer AX11000. AX standardını destekleyen, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan AX11000, üst düzey online oyun deneyimi için gerekli ağ performansını sağlıyor. Toplamda 10756 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen yönlendirici, gecikme ve parazitleri yok eden OFDMA teknolojisini destekliyor.

TP-Link’in AX destekli diğer bir modeli ise Archer AX6000. Bu ürün 2.4GHz bandında 1140 Mbps, 5 GHz bandında ise 4804 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Ultra HD, 4K/8K video akışı ve aynı anda online oyun oynama gibi uygulamaları destekleyen ürün, sorunsuz ve kesintisiz, hızlı bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Daha fazla cihazın ağa bağlı olduğu modern ev ve ofisler için uygun bir ağ çözümü olan cihaz, 2.5 Gbps WAN girişi sayesinde kablolu cihazları da yüksek hızla ağa dahil edebiliyor.

Şaşırtıcı hızdaki WiFi deneyimini yaşamak isteyen ama fiyata da duyarlı kullanıcılar için de TP-Link’in AX destekli çözümü var. Archer AX1800, bütçe dostu, giriş seviyesi WiFi 6 çözümü.

TP-Link’in tanıtacağı AX destekli son ürünü ise bir WiFi menzil genişletici. RE705X model ürün, evin her köşesine AX1800 kablosuz hızlarında interneti ulaştırmayı sağlıyor. Hem sinyallerin her yere ulaşmasını hem de WiFi 6’nın sağladığı gelişmiş özellikleri sunan ürün, ölü bölge sorununu ortadan kaldırıyor.

XPG SX6000 Pro SSD ile uygun fiyata yüksek performans

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kojima’nın Korku Oyunu P.T. Tekrar BizlerleKojima’nın Korku Oyunu P.T. Tekrar Bizlerle
WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geliyor!WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-Link wifi internet

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

Nvidia ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı

CES’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

CES’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

Ayaklarınızı yerden kesebilir

Ayaklarınızı yerden kesebilir

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Çift ekranlı, çift işlemcili, çift RAM’li tek telefon

Çift ekranlı, çift işlemcili, çift RAM’li tek telefon

Siber suçlular akıllı ev cihazlarına yönelecek

Siber suçlular akıllı ev cihazlarına yönelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.