81 promil alkolle yakalandı, cezanın az olmasına üzüldü

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri kentin değişik noktalarında günlük denetim ve uygulamalarını sürdürdü. 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı mevkiinde gece uygulama yapan ekipler, sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı.
GERİ GERİ KAÇMAK İSTEDİ
Uygulamayı fark eden bir sürücü geri geri kaçmak isterken, sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak uygulama noktasına getirildi. Burada alkol muayenesi yapılan Çağatay Esen (20) isimli sürücü 81 promil alkollü çıktı.
BİN 2 TL PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 1002 TL para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
"200 PROMİLLE YAKALANSAYDIM DA AYNI CEZAYI MI YİYECEKTİM"
Bu sırada polis ekipleri aracı alkolsüz bir sürücüye teslim etmeleri gerektiği söylediği sürücü arkadaşlarını aradı. Yanına gelen arkadaşı bir saat önce bir tane alkol aldığını söyleyince polisler başka bir sürücü gelmesini istedi.
Kendisine kesilen para cezasının az olduğunu söyleyen sürücü polislere, "200 promille yakalanınca da mı aynı cezayı yiyecektim?" diye sorunca trafik polisi "Evet" cevabını verdi.
"O ZAMAN ÇOK ÜZÜLDÜM"
Alkollü sürücü bunun üzere, "O zaman çok üzüldüm" dedi. Arkadaşı da "Biz daha içiyorduk abi ya!" dedi.
Alkollü sürücü ve yanındaki arkadaşları dakikalarca bekledikten sonra gelen başka arkadaşının aracı teslim almasıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu.
Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, bir sürücü kendisinin nefes darlığı hastası olduğunu söyleyerek alkol metreyi üflemek istemedi. Üflememesi durumunda ehliyetine 2 yıl el konulacağının söylenmesi üzerine alkometreyi üfledi. Uygulamada, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı.
(İHA)
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