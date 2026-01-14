81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı!

81 yaşındaki Sue Jacquot’un YouTube’da Minecraft videoları paylaşması sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Yaşı nedeniyle şaşkınlık yaratan bu paylaşımların arkasındaki neden ise sonradan anlaşıldı.

İLK VİDEO YÜZ BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Sue Jacquot’un açtığı YouTube kanalındaki ilk Minecraft videosu 564 bin izlenmeye ulaştı. Kanal yalnızca bir ay içinde 100 bin abone kazanırken, bugün 150 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor.

BAĞIŞ LİNKİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Videoların açıklama kısmında yer alan bağış linki sosyal medyada merak konusu oldu. Kısa sürede binlerce kişi bağış kampanyasına destek verdi. GoFundMe üzerinden 35 bin dolardan fazla bağış toplandı. YouTube reklam gelirlerinin de aynı amaçla kullanıldığı öğrenildi.

SEBEBİ TORUNUNUN HASTALIĞI ÇIKTI

2024 yılında torunu Jack Self’e sarkom kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Hastanede torunuyla vakit geçirirken Minecraft ile tanışan Jacquot, bu süreci YouTube’a taşıdı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Tedavi süreci tamamlanan Jack Self’in yapılan son kontrollerde kanseri tamamen yendiği açıklandı.