81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı!

81 yaşındaki Sue Jacquot’un YouTube’da Minecraft videoları paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan videoların arkasındaki gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Jacquot’un torunu Jack Self’e 2024 yılında konulan sarkom kanseri teşhisiyle beraber Minecraft serüveni başladı. Başlatılan bağış kampanyası büyük destek görürken, küçük Jack’ten sevindiren haber geldi.

Çiğdem Sevinç

81 yaşındaki Sue Jacquot’un YouTube’da Minecraft videoları paylaşması sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Yaşı nedeniyle şaşkınlık yaratan bu paylaşımların arkasındaki neden ise sonradan anlaşıldı.

81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı! 1

İLK VİDEO YÜZ BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Sue Jacquot’un açtığı YouTube kanalındaki ilk Minecraft videosu 564 bin izlenmeye ulaştı. Kanal yalnızca bir ay içinde 100 bin abone kazanırken, bugün 150 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor.

81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı! 2

BAĞIŞ LİNKİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Videoların açıklama kısmında yer alan bağış linki sosyal medyada merak konusu oldu. Kısa sürede binlerce kişi bağış kampanyasına destek verdi. GoFundMe üzerinden 35 bin dolardan fazla bağış toplandı. YouTube reklam gelirlerinin de aynı amaçla kullanıldığı öğrenildi.

81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı! 3

SEBEBİ TORUNUNUN HASTALIĞI ÇIKTI

2024 yılında torunu Jack Self’e sarkom kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Hastanede torunuyla vakit geçirirken Minecraft ile tanışan Jacquot, bu süreci YouTube’a taşıdı.

81 yaşında minecraft oynamaya başladı: 35 bin dolar topladı! 4

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Tedavi süreci tamamlanan Jack Self’in yapılan son kontrollerde kanseri tamamen yendiği açıklandı.

kanser Minecraft torun
