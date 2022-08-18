82 yaşındaki kadının hayatını 2 yaşındaki çocuğun tek bir kelimesi kurtardı: ''Ayaklar!''

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Ethan Moore'un dikkati 82 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadının hayatını Kurtardı. Olayın ardında hikayesi hızla yayılan Ethan, ABD'de 'kahraman' ilan edildi, televizyon kanallarında boy gösterdi ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

OYUN OYNUYORLARDI

Yürümeye henüz yeni başlayan ve evlerinin arka bahçesinde annesi ile oyuncağından çıkardığı baloncukları kovalayarak oyun oynayan Ethan, bahçelerinin hemen dibinde bulunan ormanlık alana gitti.

BİR ÇİFT AYAK

Orada gördüğü bir şey dikkarini çekince Ethan, annesinin elinden tutarak gördüğü şeyi ona da göstermek istedi. Ne gördüğünü anlatmaya çalışan ufaklık sadece ''Ayaklar!'' diyebildi. Ancak annesi Brittany hiçbir şey göremedi. Oğlunun boyuna kadar eğilip, onun işaret ettiği yere tekrar bakınca ise, ağaç dallarının arkasında bir çift ayak gördü.

GÜNLERDİR KAYIPTI

Yerde yatan yaşlı bir kadın olduğunu keşfeden Brittany, onun hayatta olduğunu fark edince hemen sağlık görevlililerini aradı ve yardım talep etti. Yerde yatan talihsiz kadının 8 Ağustos'tan beri kayıp ilan edilen 82 yaşındaki Nina Lipscomb olduğu ortaya çıktı.

HEMEN TANIŞTILAR

Alzheimer hastası olan Nina, acilen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanınca hastaneden taburcu edilen Nina'nın ilk işi, hayatını kurtaran küçük kahraman Ethan ile tanışmak oldu. Çocukları çok sevdiği öğrenilen Nina, Ethan'a bir çanta dolusu oyuncak ve balon getirdi. İkilinin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

''SEFERBER OLDUK AMA...''

Nina'nın kızı Karen Lipscomb ise yaptığı açıklamada, annelerini bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirttiler. Ancak ''Günün sonunda onu kurtaran sadece küçük bir çocuk oldu'' diyerek de şaşkınlıklarını dile getirdiler.



