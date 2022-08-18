Güvenlik kamerasını kontrol edince şoke oldu! Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

San Francisco’da yaşayan hamile bir kadın evinin dış kapısından gün aşırı gelen sesler sonucundan irkilerek güvenlik kamerasını kontrol etmek istedi. Birkaç aylık görüntülere bakan Lizzie, tamamen çıplak ve yağlı bir maddeyle kaplı bir adamın gece 02.37 sularında kapısının önünden geçtiğini gördü. Sadece koronavirüs maskesi takan adam, daha sonraki günlerde ise ise cerrahi eldiven takarak aynı şekilde evin önünden geçti.

“KİM OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK”

Kapısının önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine baktıktan sonra Lizzie, “Birkaç ay içinde gece 02.00’da kapımın önünden gelen seslerden tedirgin oldum. Ameliyat eldivenli çıplak ve yağlı bir adamın dairemin önünden geçtiğini gördüm. Adamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama yakınlarda yaşadığını tahmin ediyorum” dedi.

Reddit hesabından görüntüleri, “Kimseyi incitmeye çalıştığını sanmıyorum, ama yedi aylık hamileyim ve gece 2'de evimde çıplak ve yağlı insanların dolaşmasına ihtiyacım yok” notuyla paylaştı. Lizzie’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.



