Erkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen kadın aşkını ispat etmek için sevgilisinin kanını kendisine enjekte etti

Assam'daki Sualkachi bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir genç kız, aşkını ispat etmek isterken herkesi şaşırtan bir davranışa imza attı. Erkek arkadaşına derinden bağlı olduğunu söyleyen genç kız, HIV pozitif olan sevgilisinden aldığı kanı şırınga yardımıyla kendisine enjekte ederek hayatını tehlikeye attı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Çift Facebook üzerinden tanıştı ve kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Hajo'daki Satdola'da yaşayan genç adam ilişkileri devam ederken sevgilisine HIV pozitif olduğunu söylediğini ve üç yıldır birlikteliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

Erkek arkadaşının hastalığının aralarında bir mesafe oluşturmasını istemediğini söyleyen genç kız, sevgilisinin kanını şırıngayla vücuduna enjekte etti. Durumun aileler tarafından polise bildirilmesi üzerine genç adam tutuklanırken genç kız ise tıbbi gözetim altına alındı.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Polise verdiği ifadesinde genç adam sevgilisinin kanının enjekte etmesini engellemeye çalıştığını söyledi. Sevgilisi tutuklanan genç kız ise, “Bana ne olduğu umrumda değil. Bir an önce onun serbest bırakılmasını istiyorum” dedi. İki kez test yapılan genç kızın HIV negatif olduğu belirtildi.



