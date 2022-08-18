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6 aylık bebeğini 5 saat boyunca arabada kilitli bırakan anne cinayet soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı

18.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 22 yaşındaki Ivy Lynn Lee isimli bir kadın, aylık kızı Risa’yı 5 saat boyunca arabada yalnız bıraktı. Arabanın kapılarını kilitleyerek kızını tek başına bırakan kadının üç yıl önce de benzer bir eylemi ilk çocuğuna yaptığı ortaya çıktı. Lee savunmasında ise Risa’nın bakımının sorumluluğunun kendisine ait olmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

6 aylık bebeğini 5 saat boyunca arabada kilitli bırakan anne cinayet soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı

ABD'nin Louisiana kentinde yaşayan 22 yaşındaki Iv Lynn Lee isimli bir kadın işte olduğu sırada 6 aylık bebeğini 5 saat boyunca arabasında kilitli bir şekilde bıraktı. Kızı Risa’nın nefessiz kalarak ölümüne neden olan annenin üç yıl önce de bir başka çocuğunu aynı şekilde bıraktığı ortaya çıktı. Lee, ikinci derece cinayet ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklandı.

“KASITLI YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

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Tutuklanan anne savunmasında Risa’nın bakımının kendisine ait olmadığını iddia etse de ifadesinde küçük çocuğu arbaya kilitli bir şekilde bıraktığını itiraf etti. Calcasieu Parish Şerif Ofisi'nden Şef Yardımcısı Gary Guillory, “Bir bebeği camları kapalı bir şekilde arabanın içinde bırakmak cinayettir. Bebeğin arabada olduğunu biliyordu ve tüm vardiya boyunca işe gitmeyi seçti. “İlk başta arabayı çalışır durumda bıraktığını iddia etti ancak daha sonrasında geri dönerek arabayı durdurduğunu itiraf etti. İkinci derece cinayetle suçlandı ve bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

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Yetkililerden yapılan açıklamada annenin 2019 yılında şu anda üç yaşında olan kızı Averigh’i arabada terk ettiği ifade edildi. O olayda çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığı için yasal işlem yapılmadığı söylendi.

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SOSYAL MEDYADAN ŞAŞIRTAN İFADELER

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Bu yıl Anneler Günü kutlamasında sosyal medyadan ilginç ifadeler kullanan Lee’nin paylaşımı olay oldu. Lee gönderisinde, “Anne olmak kesinlikle kolay değil ama çocuklarınızdan aldığınız sevgi koşulsuz. Bugün beni anne yapan harika küçük kızlarımla çok mutluyum. Ave, en büyüğüm, kim ne derse desin her zaman kalbimin en büyük parçasına sahip olacaksın. Ve en küçüğüm Rissa, onunla tanışma şansın olursa kız kardeşini çok seveceksin." notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika bebek araba
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