82 yıldır kayıp olan savaş gemisi bulundu! Ölüm makinesi olarak biliniyordu!

Ocean Exploration Trust’a ait Exploration Vessel (E/V) Nautilus gemisindeki bir ekip, Solomon Adaları açıklarındaki deniz tabanında Japon İmparatorluk Donanması'na ait Teruzuki destroyerinin enkazını buldu.

Teruzuki—“Parlayan Ay” veya “Aydınlanmış Ay” anlamına geliyor—1942’de hizmete giren 134 metrelik bir Akizuki sınıfı destroyerdi ve uçak gemilerini hava saldırılarına karşı korumak üzere tasarlanmıştı.

Batık, deniz tabanının yaklaşık 800 metre derinliğinde bulundu. Bu tespit, son teknoloji deniz tabanı haritalama ve uzaktan kumandalı araç (ROV) sistemleri sayesinde gerçekleşti. Araştırmacılar, deniz tabanında 100 kadar batığın daha olabileceğini ifade ediyor.

NASIL BATTI?

12 Aralık 1942’de, Teruzuki Amerikan yapımı iki Mk-8 torpidosuyla Cape Esperance yakınlarında vuruldu; dümeni devre dışı kaldı ve gemide yangınlar çıktı. Tanaka ve mürettebatın büyük bölümü kurtulsa da, gemi batmadan önce dokuz denizci hayatını kaybetti.