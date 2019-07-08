83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Eğer üretmek ve doğaya, dünyaya faydalı bireyler olmak istiyorsak yaşın ve imkanların pek de önemi olmadığını gösteren pek çok hikaye var. Onlardan biri de 83 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk’ün kıraç ve ölü bir alanı onlarca türün bulunduğu bir botanik parka dönüştürme hikayesi. Daha sonra bu mükemmel botanik parkı halkın kullanımına açılması için belediyeye bağışlayan Recep Öztürk bu yola nasıl çıkmış diye merak ediyorsanız, gelin hikayesine hep birlikte bakalım…

Recep Öztürk Bulgaristan’ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya doğdu. Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Eğitimine önce İzmir’de sonra İstanbul’da devam etti. 1958’de İstanbul Öğretmen Okulundan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. 1962’de İngilizce öğretmeni oldu ve 2 yıl sonra Samsun’a atandı.

1982’de çok sevdiği mesleği öğretmenlikten emekli olan Recep Öztürk, bir süre özel sektörde çalıştı. 1996’da Samsun’un Atakum ilçesinde yaklaşık 10 dönümlük bir arazi aldı ve fidan yetiştirmeye başladı.