Mynet Trend

83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

Doğayı sevmenin ve doğayla iç içe olmanın adeta iyileştirici bir etkisi var. Recep Öztürk de emekli olduktan sonra kendini doğaya verip büyük bir botanik bahçe yaratmış. Bununla da kalmamış bu bahçeyi halka açık hale getirmiş.

83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Eğer üretmek ve doğaya, dünyaya faydalı bireyler olmak istiyorsak yaşın ve imkanların pek de önemi olmadığını gösteren pek çok hikaye var. Onlardan biri de 83 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk’ün kıraç ve ölü bir alanı onlarca türün bulunduğu bir botanik parka dönüştürme hikayesi. Daha sonra bu mükemmel botanik parkı halkın kullanımına açılması için belediyeye bağışlayan Recep Öztürk bu yola nasıl çıkmış diye merak ediyorsanız, gelin hikayesine hep birlikte bakalım…

20190701_2_37143431_45724891 (1)

Recep Öztürk Bulgaristan’ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya doğdu. Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

20190701_2_37143431_45724895

Eğitimine önce İzmir’de sonra İstanbul’da devam etti. 1958’de İstanbul Öğretmen Okulundan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. 1962’de İngilizce öğretmeni oldu ve 2 yıl sonra Samsun’a atandı.

1558614937

1982’de çok sevdiği mesleği öğretmenlikten emekli olan Recep Öztürk, bir süre özel sektörde çalıştı. 1996’da Samsun’un Atakum ilçesinde yaklaşık 10 dönümlük bir arazi aldı ve fidan yetiştirmeye başladı.

20190523162019_37791

1999’da “Anneler Ormanı”nı kurdu. Bir üretim merkezi oluşturdu ve ürettiği binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

ana-gorsel-recep-ozturk-listelist

23 yıl önce satın aldığı arazi, başlarda kıraç ve dikenlerle dolu bir yerdi. Kısa süre önce kaybettiği eşinin de desteğiyle alanda 150 türde 4 binin üzerinde ağaç ve bitki yetiştirmeyi başardı.

recep-ozturk-botanik-park-listelist

Tür sayısını 300’e çıkarmak isteyen Recep Öztürk aynı amanda bugüne kadar 150 bin fidan bağışladı. İngiltere’de gördüğü bir yerden esinlenerek oluşturduğu 90 metrekarelik bu botanik bahçe dünyanın en küçük botanik ormanı oldu.

resimid_8444574_16_9_1558774947-880x495

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla arazisini “Atatürk Botanik Orman Parkı” adıyla halkın kullanımına açtı.

s-7efdf65809bb1bf783c2ead4558d5a1170d463df

“Cumhuriyetin onurlu insanların yaşam tarzı olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet için bir şeyler yapalım dedim. Burası 25 yıl önce Doğa Güzelleştirme ve Fidan Üretim Merkezi olarak kuruldu. Cumhuriyetin 100. Yılı için fidan dikim çalışmaları başlattım…”

s-a4de4e987014ba73e5d8688085f441f2c5759a58

“360 bin fidanı toprakla buluşturdum. Bugünde Atatürk’ün Samsun’a gelişinin 100. Yılı anısına 10 dönümlük bir alana Atatürk’ün adını doğaya taşımak düşüncesiyle halka açık botanik orman parkı olarak açıyoruz.”

thumbs_b_c_961b9f465d2202cd7cfccdf99990a011

Yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Ben başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve doğa severlere katılımları için çok teşekkür ediyorum.”

yillarca-emek-verip-kirac-alani-botanik-park-yapti_633c579

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!
Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler doğa dostu

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Tuğba Ekinci'den Murat Boz'a sert sözler!

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Ne olduğunu duyan hayretler içerisinde kalıyor!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Bu nasıl tatil böyle! Su gibi para harcadılar

Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Evinizde varsa dikkat! Onların ölümüne davetiye çıkarıyorlar

Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

Güzellik yarışmasında yaptığı şeyle tacı kaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.