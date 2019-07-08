83 yaşında öyle bir şey yaptı ki herkese örnek oldu!

Eğer üretmek ve doğaya, dünyaya faydalı bireyler olmak istiyorsak yaşın ve imkanların pek de önemi olmadığını gösteren pek çok hikaye var. Onlardan biri de 83 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk’ün kıraç ve ölü bir alanı onlarca türün bulunduğu bir botanik parka dönüştürme hikayesi. Daha sonra bu mükemmel botanik parkı halkın kullanımına açılması için belediyeye bağışlayan Recep Öztürk bu yola nasıl çıkmış diye merak ediyorsanız, gelin hikayesine hep birlikte bakalım…
Recep Öztürk Bulgaristan’ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya doğdu. Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.
Eğitimine önce İzmir’de sonra İstanbul’da devam etti. 1958’de İstanbul Öğretmen Okulundan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. 1962’de İngilizce öğretmeni oldu ve 2 yıl sonra Samsun’a atandı.
1982’de çok sevdiği mesleği öğretmenlikten emekli olan Recep Öztürk, bir süre özel sektörde çalıştı. 1996’da Samsun’un Atakum ilçesinde yaklaşık 10 dönümlük bir arazi aldı ve fidan yetiştirmeye başladı.
1999’da “Anneler Ormanı”nı kurdu. Bir üretim merkezi oluşturdu ve ürettiği binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı.
23 yıl önce satın aldığı arazi, başlarda kıraç ve dikenlerle dolu bir yerdi. Kısa süre önce kaybettiği eşinin de desteğiyle alanda 150 türde 4 binin üzerinde ağaç ve bitki yetiştirmeyi başardı.
Tür sayısını 300’e çıkarmak isteyen Recep Öztürk aynı amanda bugüne kadar 150 bin fidan bağışladı. İngiltere’de gördüğü bir yerden esinlenerek oluşturduğu 90 metrekarelik bu botanik bahçe dünyanın en küçük botanik ormanı oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla arazisini “Atatürk Botanik Orman Parkı” adıyla halkın kullanımına açtı.
“Cumhuriyetin onurlu insanların yaşam tarzı olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet için bir şeyler yapalım dedim. Burası 25 yıl önce Doğa Güzelleştirme ve Fidan Üretim Merkezi olarak kuruldu. Cumhuriyetin 100. Yılı için fidan dikim çalışmaları başlattım…”
“360 bin fidanı toprakla buluşturdum. Bugünde Atatürk’ün Samsun’a gelişinin 100. Yılı anısına 10 dönümlük bir alana Atatürk’ün adını doğaya taşımak düşüncesiyle halka açık botanik orman parkı olarak açıyoruz.”
Yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Ben başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve doğa severlere katılımları için çok teşekkür ediyorum.”
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