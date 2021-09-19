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83 yıl aradan sonra Atatürk anısına 'Ulugazi Yağlı Güreşleri' yapıldı

19.09.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, 83 yıl aradan sonra ilk kez 'Ulugazi Yağlı Güreşleri' düzenlendi. Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu alanı güreş sporunun yeniden canlandığı meydan yapmak konusunda kararlıyız" dedi.

83 yıl aradan sonra Atatürk anısına 'Ulugazi Yağlı Güreşleri' yapıldı

İBB tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen 'Ulugazi Yağlı Güreşleri' 83 yıl sonra ilk kez düzenlendi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılan yağlı güreş müsabakaları, 8'i altın kemerli başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Mücadele eden 8 başpehlivan arasında Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur yer aldı. Güreşçiler, 10.Yıl Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ile pistte tur attılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardından 64 başpehlivan için kura çekimi yapıldı.

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ATATÜRK VE GÜREŞ

Ulugazi Yağlı Güreşleri etkinliğinde konuşan İmamoğlu, güreş sporunun Mustafa Kemal Atatürk'ten bir yadigâr olduğunu hatırlatarak, "Atatürk'ün güreşi çok sevdiği, kendisinin de çocukken köylerde yaşayan çoğu Türk çocuğunun yaptığı gibi güreş tuttuğu biliniyor. Bu nedenle 19 Eylül, Atatürk vefat edene kadar güreş müsabakalarının düzenlendiği gün olmuştur. Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni bu nedenle 19 Eylül tarihinde düzenliyoruz. Türkler asırlar boyunca güreşe özel bir önem vermiş, güreşi bütün sporlardan üstün görmüşlerdir. Dünyada her ülkenin en başarılı olduğu ve hakim kabul edildiği spor branşları vardır. Bu alanı güreş sporunun yeniden canlandığı meydan yapmak konusunda kararlıyız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk
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