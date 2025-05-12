84 yıl öncesine dayanan hikaye! Nazi belgeleri Yüksek Mahkem'nin bodrum katında bulundu

Arjantin'de Yüksek Mahkeme’nin bodrum katında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 83 kutu Nazi malzemesi bulundu. Bu kutular, 1941 yılında Japonya’dan Arjantin’e gönderilmişti.

NAZİLERDEN GELMİŞ

Kutuların içinde Adolf Hitler dönemine ait propaganda afişleri, fotoğraflar, Nazi partisine ait defterler ve kartpostallar yer alıyor. Bu eşyaların, Nazilerin Arjantin’de ideolojilerini yaymak için gönderdiği düşünülüyor.

HİKAYESİ 84 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kutular, 1941 yılında Japon gemisi "Nan-a-Maru" ile Almanya’nın Tokyo’daki büyükelçiliğinden yola çıktı. Arjantin gümrüğünde bazı kutular açıldığında içlerinden Nazi rejimine ait belgeler çıkınca yetkililer tüm malzemelere el koydu. Konu daha sonra Yüksek Mahkeme’ye taşındı ve kutular orada saklandı.

Bu yıl, Yüksek Mahkeme kendi müzesini kurmaya hazırlanırken bu kutular tekrar gün yüzüne çıktı. Mahkeme yetkilileri, içeriği incelediklerinde malzemelerin Nazi propagandası amacıyla gönderildiğini belirtti.

Kutular şu anda güvenli bir odaya taşındı. Buenos Aires’teki Holokost Müzesi’nden uzmanlar davet edildi. Bu uzmanlar, belgeleri inceleyerek Yahudi Soykırımı’nın bilinmeyen yönleri hakkında yeni bilgiler bulmayı umuyor.

SAVAŞ DÖNEMİ

Arjantin, 1944’e kadar savaşta tarafsız kalmıştı. Savaşa sonradan Almanya ve Japonya’ya karşı katıldı. 1933-1954 yılları arasında Avrupa’daki Nazi zulmünden kaçan yaklaşık 40 bin Yahudi Arjantin’e göç etti. Bugün Arjantin, Latin Amerika’daki en büyük Yahudi toplumuna ev sahipliği yapıyor.