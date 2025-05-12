Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

84 yıl öncesine dayanan hikaye! Nazi belgeleri Yüksek Mahkem'nin bodrum katında bulundu

Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin bodrumunda, 1941’de Japonya’dan gönderilen ve Nazi propagandasına ait materyallerle dolu 83 kutu bulundu. Kutular, Nazilerin Arjantin’de ideolojilerini yayma girişimine ait belgeler içeriyor. İşte detaylar...

84 yıl öncesine dayanan hikaye! Nazi belgeleri Yüksek Mahkem'nin bodrum katında bulundu
Çiğdem Sevinç

Arjantin'de Yüksek Mahkeme’nin bodrum katında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 83 kutu Nazi malzemesi bulundu. Bu kutular, 1941 yılında Japonya’dan Arjantin’e gönderilmişti.

NAZİLERDEN GELMİŞ

Kutuların içinde Adolf Hitler dönemine ait propaganda afişleri, fotoğraflar, Nazi partisine ait defterler ve kartpostallar yer alıyor. Bu eşyaların, Nazilerin Arjantin’de ideolojilerini yaymak için gönderdiği düşünülüyor.

2025-05-11T230302Z_1374276235_RC2YFEA309B0_RTRMADP_3_ARGENTINA-NAZI

HİKAYESİ 84 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kutular, 1941 yılında Japon gemisi "Nan-a-Maru" ile Almanya’nın Tokyo’daki büyükelçiliğinden yola çıktı. Arjantin gümrüğünde bazı kutular açıldığında içlerinden Nazi rejimine ait belgeler çıkınca yetkililer tüm malzemelere el koydu. Konu daha sonra Yüksek Mahkeme’ye taşındı ve kutular orada saklandı.

Bu yıl, Yüksek Mahkeme kendi müzesini kurmaya hazırlanırken bu kutular tekrar gün yüzüne çıktı. Mahkeme yetkilileri, içeriği incelediklerinde malzemelerin Nazi propagandası amacıyla gönderildiğini belirtti.

Kutular şu anda güvenli bir odaya taşındı. Buenos Aires’teki Holokost Müzesi’nden uzmanlar davet edildi. Bu uzmanlar, belgeleri inceleyerek Yahudi Soykırımı’nın bilinmeyen yönleri hakkında yeni bilgiler bulmayı umuyor.

2025-05-11T230304Z_1844168132_RC2YFEA098Z6_RTRMADP_3_ARGENTINA-NAZI

SAVAŞ DÖNEMİ

Arjantin, 1944’e kadar savaşta tarafsız kalmıştı. Savaşa sonradan Almanya ve Japonya’ya karşı katıldı. 1933-1954 yılları arasında Avrupa’daki Nazi zulmünden kaçan yaklaşık 40 bin Yahudi Arjantin’e göç etti. Bugün Arjantin, Latin Amerika’daki en büyük Yahudi toplumuna ev sahipliği yapıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomenin kardeşini fidye için kaçırdılar! Fenomenin kardeşini fidye için kaçırdılar!
Fehime nineye gökten hediye yağdı!Fehime nineye gökten hediye yağdı!

Anahtar Kelimeler:
Arjantin Nazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak?

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti! Tarihi duyuruda Sırrı Süreyya Önder 'Barış ve demokrasi şehidi' diye anıldı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Fehime nineye gökten hediye yağdı!

Fehime nineye gökten hediye yağdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.