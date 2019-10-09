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880 doları vermeden önce bir ay denemek ister misiniz?

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TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Ses sistemleri üreticisi olan Sonos, özellikle “satın almadan önce denemek” isteyen kullanıcılarını düşünerek, ürettiği ses sistemlerini aylık periyotlarla kiralayacak.

880 doları vermeden önce bir ay denemek ister misiniz?

Böylece 877 dolar fiyat etiketi olan Playbar sistemi aylık 55 dolara kiralanabilecek. 251 dolar etiketi olan Sonos One ise 16 dolara kiralanacak. 493 dolarlık Sonos Beam sistemi ise 27 dolar ücretle kiraya verilecek.

Sonos’un Flex ismini verdiği bu yeni kiralama yöntemi şimdilik sadece Hollanda’da geçerli olacak. Ancak genç ve müzik tutkunu yoğun bir nüfusa sahip olan Hollanda’nın ardından sistemin diğer ülkelerde de hayata geçmesi bekleniyor.

Peki siz, evde yüksek kaliteli ses sistemiyle müzik dinlemek ve TV/Sinema seyredebilmek için, yüksek fiyat etiketli üst seviye ses sitemlerini kiralamayı tercih eder miydiniz?

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Anahtar Kelimeler:
sonos ses sistemi

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