Bellek çipi ve akıllı telefon üreticisi Samsung Electronics, yeni büyüme alanları arayışı kapsamında insansı robotunu kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. Konuya yakın bir kaynak, şirketin robot prototipini geçen hafta yönetim kuruluna sunduğunu söyledi.

Samsung, planlanan tanıtımla Çinli Unitree, Tesla ve Hyundai Motor bünyesindeki Boston Dynamics’in de yer aldığı, giderek kalabalıklaşan insansı robot pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Prototip henüz kamuoyuna tanıtılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen kaynak, şirketin planlarına ilişkin bilgi verdi. Samsung ise yorum yapmayı reddetti.

ROBOTUN ELLERİNİ KULLANMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Kaynağın aktardığına göre perşembe günü Samsung’un Seul’deki robotik araştırma merkezinde yapılan gösterime, şirketin eş CEO’su TM Roh da katıldı. Gösterimde robotun tüm vücut kontrolü ile kollarını ve ellerini kullanarak nesneleri alıp hareket ettirme becerileri sergilendi.

Kaynağın aktardığına göre Samsung, özellikle robotun elleriyle nesneleri kavrayıp hareket ettirebilmesine odaklanıyor. Fabrika işlerini yapabilmek için nesneleri güvenilir biçimde kavraması, çevirmesi ve yeniden konumlandırması gereken insansı robotlar açısından bu beceri, aşılması gereken temel zorluklardan biri.

Samsung’un Robotics eXperience (RX) birimindeki robotik laboratuvarının başındaki Kris Hauser, eylül ayında bu alandaki hassasiyeti şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir fabrika sahibine gidip robotunuzun yüzde 99 başarı oranıyla çalıştığını söylerseniz yine de size güler. Çünkü robotu üretim hattında gerçekten kullanabilmeleri için bu oranın yüzde 99,99 olması gerekir.”

ROBOTİK BİRİMİ DOĞRUDAN TM ROH’A BAĞLI

Planlanan tanıtım, Samsung’un temmuz ayında RX birimini kurmasının ardından geliyor. Doğrudan eş CEO TM Roh’a bağlı çalışan birim, robotik alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, uzun vadeli stratejiyi ve ticarileştirme çalışmalarını yönetiyor.

Hauser’in eylül ayında yaptığı açıklamaya göre Samsung’un uzun vadeli hedefleri arasında ev işlerini yapabilen ve yaşlılara yardımcı olabilen tüketici robotları da bulunuyor.

FABRİKALAR İÇİN 2030 HEDEFİ

Çip, ekran, telefon, televizyon ve ev aletleri üreten Samsung, mart ayında fabrikalarını 2030’a kadar yapay zekâ odaklı tesislere dönüştürmeyi ve üretim süreçlerinde insansı robotları kullanmaya başlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Şirket, akıllı telefon fabrikalarının da bulunduğu Güney Kore’nin güneydoğusundaki Gumi kentinde insansı robot üretim hattı kurmayı planladığını belirtti. Samsung’un ABD, Çin ve Japonya’da da robotik araştırma faaliyetleri bulunuyor.

Samsung, bu yıl içinde daha önce robotik alanındaki geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarını hızlandırmak için gerektiğinde yatırım ve satın alma seçeneklerini değerlendireceğini açıklamıştı. Şirket, 2024’te Güney Koreli robotik şirketi Rainbow Robotics’in en büyük hissedarı olmuştu.

Kaynak: Reuters