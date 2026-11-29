GTA 6’nın resmi olmayan PC portu üzerinde çalışan Project GTAC ve CyberFX, geliştirdikleri sürüme ait yeni bir demo sundu. NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartıyla yapılan testte, DLSS ile görüntü ölçeklendirme etkinleştirildi ve kare hızı sınırı 120 FPS olarak ayarlandı. Ekibin paylaştığı verilere göre oyun, bu koşullarda 4K çözünürlükte ortalama 66 FPS ile çalıştı.

Geliştiriciler, mevcut sürümün sistem kaynaklarının neredeyse tamamını tükettiğini ve düşük donanımlı bilgisayarlar için uygun olmadığını belirtti. Ekip, oyuncuları hataları üçüncü taraf araçlarla kendi başlarına gidermek zorunda bırakmamak için projeyi bu hâliyle herkese açmama kararı aldı.

VİDEOLARDA GÖRÜNMEYEN TEKNİK SORUNLAR VAR

Ekip temsilcilerine göre yayımlanan videolar, sürümdeki ciddi teknik sorunları göstermiyor. Oyunda hâlâ çok sayıda doku ve oyun varlığı eksik ve ses efektlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.

Klavye ve fareyle oynanırken belirgin bir giriş gecikmesi ortaya çıkıyor. Bu yüzden portun performans testleri yalnızca PlayStation veya Xbox kontrolcüleriyle yapılabiliyor.

Geliştiriciler, sunucuların engellenmesini ve telif hakkı sahiplerinin hak talepleriyle karşılaşmayı önlemek amacıyla geliştirme çalışmalarını ağırlıklı olarak kapalı yürüttüklerini, kamuoyuyla da sınırlı içerik paylaştıklarını belirtiyor.

4K’DA 66 FPS İDDİASI HENÜZ DOĞRULANMADI

4K çözünürlükte ortalama 66 FPS’ye ulaşıldığı iddiası ise şüpheli olmayı sürdürüyor. Çünkü bu değerler bağımsız performans testleriyle doğrulanmış değil.

Kaynak: GameGPU