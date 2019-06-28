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89 kadın yaptığı şeyle gönüllere taht kurdu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

89 yaşındaki kadın, barınak köpekleri için 450 örme battaniye bağışladı.

89 kadın yaptığı şeyle gönüllere taht kurdu!

Barınaklarda kabul edilmeyi bekleyen binlerce köpek var. Sonsuza dek bekledikleri bir evi sabırla beklerken, köpekler barınak çalışanlarına ve gönüllülere güveniyorlar. Köpek severlerin yapabileceği en ödüllendirici iş, bu hayvanlara sevgi ve bakım sağlamaktır ve bunun için kesinlikle ellerinden geleni yapıyorlar.

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Bununla birlikte, bir kadın, iyi kalpli yardımcıların kalabalığında göze çarpıyordu. İngiltere'den 89 yaşındaki Maisie Green, barınaktaki köpeklerin köpek kulübelerinde geçirdikleri soğuk gecelerde sıcak kalmasına yardımcı olmak için 450'den fazla battaniyeye ördü.

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Birkaç yıl önce, İngiltere'de Dogs Trust adlı bir köpek barınağı, insanlardan köpek montları örmelerini isteyen bir girişim başlattı.

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Bu girişim, evsiz köpek sahiplerinin dört bacaklı arkadaşlarını kışın soğuklar boyunca sıcak tutmalarına yardımcı oluyor.

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Hayvanlara örgü yoluyla yardım etme fikri Green'e çok çekici gelmişti, sonuçta örgüyü seviyor ve bu konuda çok iyi olduğu için neden bu yeteneklerini ihtiyaç duyanlarla paylaşmıyordu?

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“Örmeyi seviyorum, köpekleri de seviyorum, bu yüzden her ikisi de harika bir şekilde birleşiyor! Bir battaniyeyi örmek üç günümü, bir kazağı örmek bir günümü alıyor. Beni meşgul ediyor ve sık sık, televizyon izlerken örgü örmeyi seviyorum. 89 yaşındaki bayan, merkezdeki dört bacaklı sakinlere bir şekilde yardım etmekten mutluluk duyuyorum ”dedi.

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Görünüşe göre, Green, yılda üç kez battaniye ve palto bağışı yapıyor ve her seferinde ailesinin de yardımıyla yavru köpekler için bir düzineden fazla el yapımı ürün getiriyor.

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“Maisie düzenli olarak örgü bağışlarını getiriyor ve destekleri için minnettarız. Kış aylarının soğukları bizi gerçekten korkutmaya başladığında, köpeklerimizin ürünleri iyi bir şekilde kullanmaktan çok mutlu olduklarını biliyorum - ve ekstra rahat hissetmeyi çok seviyorum! ”Dedi.

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